Ambulantes y empleados del gobierno de CDMX se enfrentaron a golpes en el Zócalo horas antes del Grito de Independencia

Las autoridades capitalinas no han lanzado un comunicado sobre el incidente

Por Joshua Espinosa

Los comerciantes agredieron en grupo
Los comerciantes agredieron en grupo a trabajadores de la CDMX. X

La tarde de este lunes vendedores ambulantes se enfrentaron a golpes con empleados del gobierno de la Ciudad de México en las inmediaciones del Zócalo de la ciudad de México.

En la Plaza de la Constitución hay concurrencia debido a que en la noche de hoy se realizará la conmemoración del Grito de Independencia por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los videos, que ya circulan en redes sociales, permiten ver a un trabajador del gobierno de la Ciudad de México ser agredido con golpes y patadas mientras está en el suelo por un grupo considerable de vendedores ambulantes.

Pelea 15 de septiembre Créditos: X/@XQestendenciaMX
Pelea 15 de septiembre Créditos: X/@XQestendenciaMX

Más adelante, otro grupo de vendedores se abalanzó sobre un funcionario del gobierno capitalino, identificable por su chaleco color guinda. A este hombre le pusieron el pie mientras trataba de alejarse del grupo, entonces recibió patadas mientras estaba en el suelo por los comerciantes. Tuvieron que llegar varios de sus compañeros para impedir que las agresiones al joven continuaran.

Información en desarrollo.

