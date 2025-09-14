México

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este domingo 14 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

    06:05 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

    En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Clima del 14 de septiembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

    La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

    Clima del 14 de septiembre

    Canelo Álvarez pierde su campeonato indiscutido ante Crawford y hay noche triste para el boxeo mexicano

    El estadounidense se convirtió en campeón absoluto de las 168 libras

    Canelo Álvarez pierde su campeonato

    América vs Chivas: El Rebaño se impone a las águilas en un marcador de 1-2 a su favor

    Tanto las Águilas y el Rebaño no han tenido acciones de peligro

    América vs Chivas: El Rebaño

    Quién será la modelo que representará a México en Miss Universo 2025

    Miss Universo México se celebró este sábado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco

    Quién será la modelo que

    La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este sábado 13 de septiembre

    Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alianzas que ocurren dentro del reality más viral de México

    La Casa de los Famosos

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Cafetines de Buenos Aires: el

    Cafetines de Buenos Aires: el rincón liderado por formoseños que se ganó el amor de vecinos y visitantes de Parque Patricios

    Los errores que nos trajeron hasta las puertas de una posible crisis

    La Fed se prepara para bajar la tasa de política monetaria

    ¿Se podría haber dolarizado en el cambio de gobierno?

    La vida después de la vida: por qué no alcanza con vivir más si no aprendemos a llenar los años de experiencias felices

    INFOBAE AMÉRICA

    El régimen de China amenazó

    El régimen de China amenazó a Filipinas por sus “provocaciones” en el mar Meridional y la acusó de difundir “reclamos ilegales”

    Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 13 de septiembre de 2025

    Daniel Noboa puso fin al Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela que facilitaba visas y residencias

    Escribió en papelitos la muerte de su madre y, 15 años después, Andrés Neuman los publica: “En el poema podés ejercer la impudicia”

    “Mussolini: hijo del siglo” es un torbellino audiovisual con inquietantes ecos en la actualidad global

    DEPORTES

    La historia de amor de

    La historia de amor de Pierre Gasly y la modelo Francisca Gomes: el “factor Messi” que los unió

    La increíble historia del fisicoculturista récord que ganó un torneo a los 93 años y lleva 70 compitiendo: “Inspira a todos”

    La reflexión de Gallardo ante la “exigencia” de ganar la Copa Libertadores a pocos días del cruce entre River y Palmeiras

    El Inter Miami de Messi y De Paul tuvo una noche para el olvido y perdió 3-0 con Charlotte FC por la MLS

    El penal que falló Lionel Messi en la derrota del Inter Miami en Charlotte por la MLS