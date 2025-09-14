México

Sheinbaum defiende de abucheos al gobernador de Querétaro: Kuri se une a los “claudistas”

En el evento, Sheinbaum pidió olvidar por este momento los enfrentamientos electorales

Por Omar Tinoco Morales

La presidenta acudió a Querétaro
La presidenta acudió a Querétaro para presentar su primer informe de gobierno. FOTO: Mauricio Kuri

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un acto público en Querétaro como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, evento en el que tuvo que salir en defensa del gobernador panista, Mauricio Kuri, quien recibió abucheos por parte de los asistentes.

“Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero el día de hoy es un evento republicano. Hay momentos para todo: elecciones, debate político, acuerdos y desacuerdos. Hoy es un día para respetarnos”, señaló la presidenta de la República en el Centro de Congresos.

Hay que recordar que semanas atrás Kuri recibió fuertes críticas de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, luego que el panista pidió en un acto público no votar por la 4T en los comicios de 2027.

Tras este escarceo político, Kuri recibió la visita de la presidenta de la República, con motivo de su primer informe de gobierno. En el evento, Sheinbaum pidió olvidar por este momento los enfrentamientos electorales.

Por su parte, Mauricio Kuri se sumó a la lista de gobernadores de oposición que han proclamado como “claudistas” al reconocer su admiración por la mandataria federal, como Samuel García, de Nuevo Léon; Esteban Villegas de Durango; Manolo Martínez de Coahuila.

“Los actos republicanos son de encuentro y colaboración, de respeto y civilidad, y con orgullo así los vivimos”, destacó Kuri este domingo.

Además, el gobernador de Querétaro calificó a Sheinbaum Pardo como “una mujer excepcional”, “talentosa” y “amiga de nuestra tierra”, y destacó su liderazgo en un año “complejo” y con “multitud de desafíos”.

El gobernador subrayó la importancia de la unidad nacional.

“Cuente con nosotros como ha constatado desde el primer día de su mandato. La unidad siempre hará que México supere la adversidad por dura que esto sea. Reitero: Quiero que le vaya bien a mi Presidenta, porque si ella le va bien, a México y a Querétaro también le va muy bien”.

Sheinbaum destaca beneficios del Tren México-Querétaro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la entidad recuperará su papel como centro ferroviario de pasajeros con la construcción del tren México-Querétaro, cuya obra ya comenzó y cuya inauguración está prevista para 2027.

La mandataria detalló que el proyecto permitirá que desde Querétaro parta el tren hacia San Luis Potosí y hasta Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

En el Centro de Congresos,
En el Centro de Congresos, Sheinbaum pidió al público respaldar la unidad. FOTO: Mauricio Kuri

“Esta obra va a estar lista en el 2027, vamos a estar cortando el listón y Querétaro va a recuperar su vocación del centro del país para los trenes de pasajeros”, afirmó ante habitantes reunidos en el Centro de Congresos.

El gobernador Mauricio Kuri González reconoció la sensibilidad social del Gobierno de México y reiteró su disposición a colaborar con la administración federal.

