Hay pelea en X: Luisa Alcalde responde a comunicado del PAN, “el burro hablando de orejas”, le dice a Ricardo Anaya

Luisa Alcalde arremetió contra Ricardo Anaya por la detención de Hernán Bermúdez Requena. (Créditos: X, @LuisaAlcalde - OHarfuch . @AccionNacional)

La tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025, la presidenta nacional del partido de Morena, Luisa María Alcalde, arremetió en contra de Ricardo Anaya, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), debido a la contestación del blanquiazul con respecto a la detención del exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.

“El burro hablando de orejas”, así comenzó el mensaje de Luisa Alcalde al referirse al senador del PAN, “No entiende o no quiere entender que, gracias a un gobierno de Morena, Bermúdez finalmente fue detenido. En nuestro Movimiento no hay espacio para la complicidad ni la impunidad”.

La líder del partido guinda acusó a Anaya de ser un prófugo de la justicia, “en cambio Ricardo sí es un prófugo de la justicia con fuero, sobre el que pesan casos de corrupción en Querétaro, o el de Odebrecht, donde se recibieron y repartieron cientos de millones en sobornos”.

La dirigente de Morena criticó que Ricardo Anaya abandonara México en 2021, por lo que concluyó diciendo: “No por nada huyó del país 6 años y regresó solo cuando se vio cobijado por el fuero. Nadie le cree a Ricardo, el senador más corrupto de la historia”.

Esto dijo el PAN sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena

Tanto el Comité como los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República manifestaron su preocupación mediante un comunicado por los presuntos vínculos entre gobiernos de Morena y la delincuencia organizada.

Reconocieron las acciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que llevaron a la captura de Bermúdez Requena; no obstante, subrayaron: “Pero detener a una persona no basta: México necesita verdad completa, responsabilidades claras y cero encubrimiento”.

Afirmaron que, desde su óptica, el caso del presunto líder del grupo criminal en Tabasco responde a un patrón existente “en diferentes entidades gobernadas por Morena: tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales”.

El PAN señaló que la indagatoria no puede limitarse a la detención de Hernán Bermúdez, sino que debe responder ante la ciudadanía las preguntas: “¿quiénes sabían?, ¿quiénes permitieron?, ¿quiénes se beneficiaron?”.

El PAN realizó cinco exigencias centrales tras la detención de Hernán Bermúdez Requena: una investigación exhaustiva e imparcial, cero encubrimientos extendiendo la indagatoria a toda la red de posibles cómplices en administraciones estatal y federal, completa transparencia sobre el proceso de nombramiento del exfuncionario, protección para testigos y resguardo de evidencias, así como la aplicación de sanciones ejemplares, sin pactos políticos ni salidas negociadas para los involucrados.