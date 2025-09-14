Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Las labores de búsqueda continúan en una zona de difícil acceso cerca del CUCBA, con participación de Fiscalía y personal forense. Credito:EFE

El colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco actualizó el viernes 12 de septiembre la cifra de bolsas localizadas en la fosa clandestina conocida como Camino a Las Agujas, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con la agrupación, hasta el momento se han recuperado un total de 259 bolsas con posibles restos humanos.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el colectivo detalló que el sitio se encuentra en una zona de difícil acceso, a escasos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). A pesar de las condiciones del terreno, las labores de búsqueda han continuado de forma constante.

“Se siguen los trabajos en la fosa de Las Agujas, Zapopan, en el cual se pudo recuperar ayer 4 bolsas y hoy 6 más, dando un total de 259 bolsas extraídas de este predio. Fiscalía y personal forense siguen trabajando”, informó la organización en su más reciente actualización.

El hallazgo de 259 bolsas supera las cifras iniciales y confirma las advertencias de los colectivos sobre más víctimas enterradas en la zona. Credito:EFE

Persisten hallazgos en fosa de Zapopan

En julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron que se contabilizaron 223 bolsas con restos humanos de dos fosas clandestinas en la colonia Las Agujas, en Jalisco. El hallazgo supera las cifras iniciales, ya que en un primer momento se habían recuperado los cuerpos de más de 30 personas, número que tras nuevas búsquedas se elevó a 38.

El sitio salió a la luz en febrero, cuando las autoridades aseguraron el terreno tras localizar 169 bolsas con restos humanos. En aquel entonces, la búsqueda oficial se dio por concluida, lo que generó críticas de familiares de desaparecidos, ya que el colectivo advirtió que todavía había más víctimas enterradas en la zona.

Las labores posteriores confirmaron lo que los colectivos habían señalado: la existencia de más bolsas ocultas en el predio. Este hallazgo refuerza la importancia de la presión ejercida por las familias de víctimas, quienes en repetidas ocasiones han exigido que las investigaciones no se cierren de manera prematura.

El colectivo también se refirió a las condiciones en que fueron encontradas las bolsas. Indicaron que, a diferencia de otros casos, estaban “completamente cerradas”, lo que impide conocer por ahora el estado de los restos. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre los avances en la identificación de las víctimas.

En julio, las autoridades mexicanas habían contabilizado 223 bolsas en dos fosas clandestinas de la colonia Las Agujas, Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta septiembre de 2025 se registran 133 mil 254 personas desaparecidas y no localizadas en México. De esa cifra, 15 mil 269 corresponden al estado de Jalisco, lo que lo mantiene como una de las entidades más golpeadas por esta crisis de derechos humanos en el país.

El estado ha sido escenario de múltiples hallazgos de fosas clandestinas en los últimos años. Entre ellos destaca el hallazgo del rancho El Izaguirre, en Teuchitlán, donde en marzo, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió vestigios que revelan que el rancho fue utilizado como un centro de reclutamiento, entrenamiento y posible exterminio por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos hallazgos reflejan la magnitud de la violencia y la complejidad de la crisis forense en Jalisco, donde colectivos de familias continúan presionando para que las autoridades no detengan las búsquedas y se agilicen los procesos de identificación de las víctimas.