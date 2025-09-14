Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

El hombre sentenciado (FGJEM)

Un hombre que participó, junto con presuntos integrantes de la Familia Michoacana, en el secuestro del familiar de una mujer fue candidata a presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, fue sentenciado a 60 años de prisión además de una multa económica.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó el 14 de septiembre la condena en contra de Agustín Gildardo Bringas Álvarez por hechos realizados en 2024, cuando tres personas privaron de sui libertad a un hombre.

“Agustín Gildardo Bringas Álvarez, sucedieron el pasado 11 de mayo del 2024 […] en compañía de otras dos personas, presuntos integrantes de una célula criminal de un grupo con orígenes en Michoacán, privaron de la libertad a un masculino”.

Tras realizar el secuestro, los implicados se comunicaron con un familiar de la víctima, quien en ese momento era candidata a presidenta municipal y exigieron su retirada de la contienda para que el sujeto fuera liberado.

El Operativo Enjambre provocó la captura de diversos funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado | Foto: Jesús Aviles - Infobae México

Lo anterior provocó que el 22 de mayo de 2024 la aspirante comunicara que se retiraba del proceso político. Días después, el 5 de junio, el hombre secuestrado fue liberado en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

Además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos se determinó una multa de 542 mil 850 pesos, además de la reparación de daño moral por 93 mil 600 pesos, según detalla la Fiscalía del Edomex

Funcionarios habrían brindado protección a grupo criminal en Santo Tomás

Parte del informe de las autoridades mexiquense refiere que autoridades municipales de Santo Tomás habrían brindado protección a un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

Destacan las detención de María del Rosario “N”, quien fungió como Presidenta Municipal de Santo Tomás y a quien se le investiga por actividades de extorsión. La mujer fue capturada en la colonia San Felipe Tlalmimilolpan.

(FGJEM)

Además, el esposo de la mujer, Pedro Luis “N”, alias Wicho, fue detenido en Valle de Bravo en febrero pasado. Este último sujeto había sido electo como presidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos y hasta logro escapar de un operativo de las autoridades.

El 7 de febrero pasado las autoridades dieron a conocer la detención de Edgar “N” de 37 años, quien se desempeñaba como servidor público en el Ayuntamiento mencionado y un hombre que habría ayudado a Wicho a escapar del operativo en su contra el día de su toma de protesta como presidente municipal.