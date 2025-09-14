México

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

El sujeto ahora condenado fue capturado como parte del Operativo Enjambre

Por Luis Contreras

Guardar
El hombre sentenciado (FGJEM)
El hombre sentenciado (FGJEM)

Un hombre que participó, junto con presuntos integrantes de la Familia Michoacana, en el secuestro del familiar de una mujer fue candidata a presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, fue sentenciado a 60 años de prisión además de una multa económica.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó el 14 de septiembre la condena en contra de Agustín Gildardo Bringas Álvarez por hechos realizados en 2024, cuando tres personas privaron de sui libertad a un hombre.

“Agustín Gildardo Bringas Álvarez, sucedieron el pasado 11 de mayo del 2024 […] en compañía de otras dos personas, presuntos integrantes de una célula criminal de un grupo con orígenes en Michoacán, privaron de la libertad a un masculino”.

Tras realizar el secuestro, los implicados se comunicaron con un familiar de la víctima, quien en ese momento era candidata a presidenta municipal y exigieron su retirada de la contienda para que el sujeto fuera liberado.

El Operativo Enjambre provocó la
El Operativo Enjambre provocó la captura de diversos funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado | Foto: Jesús Aviles - Infobae México

Lo anterior provocó que el 22 de mayo de 2024 la aspirante comunicara que se retiraba del proceso político. Días después, el 5 de junio, el hombre secuestrado fue liberado en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

Además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos se determinó una multa de 542 mil 850 pesos, además de la reparación de daño moral por 93 mil 600 pesos, según detalla la Fiscalía del Edomex

Funcionarios habrían brindado protección a grupo criminal en Santo Tomás

Parte del informe de las autoridades mexiquense refiere que autoridades municipales de Santo Tomás habrían brindado protección a un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

Destacan las detención de María del Rosario “N”, quien fungió como Presidenta Municipal de Santo Tomás y a quien se le investiga por actividades de extorsión. La mujer fue capturada en la colonia San Felipe Tlalmimilolpan.

(FGJEM)
(FGJEM)

Además, el esposo de la mujer, Pedro Luis “N”, alias Wicho, fue detenido en Valle de Bravo en febrero pasado. Este último sujeto había sido electo como presidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos y hasta logro escapar de un operativo de las autoridades.

El 7 de febrero pasado las autoridades dieron a conocer la detención de Edgar “N” de 37 años, quien se desempeñaba como servidor público en el Ayuntamiento mencionado y un hombre que habría ayudado a Wicho a escapar del operativo en su contra el día de su toma de protesta como presidente municipal.

Temas Relacionados

EdomexOperativo EnjambreOperación EnjambreNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

El ex campeón mundial encaró la derrota, expresó su opinión al respecto de su rival y lo que pasó en la pelea

Canelo Álvarez manda mensaje tras

Así es como los delincuentes se hacen pasar por videntes para estafar

Estafadores aprovechan la desesperación de personas vulnerables para obtener pagos anticipados y datos personales

Así es como los delincuentes

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

SRE continúa brindando apoyo consular a mexicanos en la flotilla Global Sumud

El grupo de personas abordó la embarcación desde el pasado lunes 1 de septiembre

SRE continúa brindando apoyo consular

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación de festejos por el Grito de Independencia en Culiacán

Detalló que solamente habrá un acto cívico con los representantes de los poderes y de las Fuerzas Armadas

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan a mujer embarazada sin

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Kiko Campos, compositor de Timbiriche, se disculpa con Sasha Sokol por normalizar abuso de Luis de Llano: “Me avergüenzo”

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?