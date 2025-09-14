Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Cae líder vinculado a La Familia Michoacana en operativo antidrogas en la capital. (SSC)

El desmantelamiento de una red dedicada al cultivo y distribución de marihuana de diseño en la Ciudad de México culminó con la detención de cuatro personas y el aseguramiento de más de mil 150 plantas de cannabis, tras una serie de cateos simultáneos en tres alcaldías de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre los arrestados figura Sergio Cano Correa, alias “D3”, identificado como líder de una célula vinculada a La Familia Michoacana, organización con presencia en varias demarcaciones de la ciudad y en entidades como el Estado de México, Guerrero y Sinaloa.

“Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para impedir la producción de drogas... se ejecutaron órdenes de cateo donde fueron detenidos cuatro sujetos y se aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernadero de marihuana”, afirmó la SSC.

Cateos simultáneos en tres alcaldías permitieron ubicar invernaderos y bodegas de cannabis. (SSC CDMX)

Desmantelan invernaderos de marihuana en tres alcaldías de la capital

De acuerdo con las autoridades, la operación, resultado de labores de inteligencia y coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, permitió identificar y ubicar los inmuebles.

Los datos recabados durante la investigación fueron presentados ante un Juez de Control, quien autorizó las órdenes de cateo que posibilitaron la intervención de los predios.

El despliegue operativo se realizó de manera simultánea en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. En la colonia Centro de Cuauhtémoc, los agentes detuvieron a Sergio Cano Correa, de 33 años, señalado como cabecilla de la célula criminal, la cual mantenía actividades en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Tláhuac, así como en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Además de operar en los estados de Guerrero y Sinaloa. La organización extendía su alcance a nivel transnacional, con operaciones detectadas en Costa Rica y Guatemala.

Junto a Cano Correa, fueron aprehendidos Patricio Daniel Hernández Ruiz, alias “Smog”, de 41 años; Paolo Josué Zavala Zavala, de 27 años; y Francisco Javier Valencia Ordoñez, de 34 años.

Sergio Cano Correa, alias “D3”, encabezaba la célula criminal con operaciones en CDMX y otros estados. (SSC CDMX)

Todos ellos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

En el inmueble intervenido en la alcaldía Iztacalco, las autoridades aseguraron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo color amarillo, una báscula digital y un invernadero con mil 153 plantas de marihuana.

Por su parte, en uno de los domicilios cateados en Benito Juárez, que funcionaba como bodega de drogas, se encontraron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de actuar de manera conjunta con las autoridades locales para frenar la producción y distribución de drogas, así como para detener a los generadores de violencia que afectan a la sociedad.