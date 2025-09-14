México

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Operativo conjunto permitió ubicar y asegurar bodegas e invernaderos usados para la producción de cannabis, con la captura de cuatro individuos vinculados a la célula criminal

Guardar
Cae líder vinculado a La Familia Michoacana en operativo antidrogas en la capital. (SSC)

El desmantelamiento de una red dedicada al cultivo y distribución de marihuana de diseño en la Ciudad de México culminó con la detención de cuatro personas y el aseguramiento de más de mil 150 plantas de cannabis, tras una serie de cateos simultáneos en tres alcaldías de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre los arrestados figura Sergio Cano Correa, alias “D3”, identificado como líder de una célula vinculada a La Familia Michoacana, organización con presencia en varias demarcaciones de la ciudad y en entidades como el Estado de México, Guerrero y Sinaloa.

“Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para impedir la producción de drogas... se ejecutaron órdenes de cateo donde fueron detenidos cuatro sujetos y se aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernadero de marihuana”, afirmó la SSC.

Cateos simultáneos en tres alcaldías
Cateos simultáneos en tres alcaldías permitieron ubicar invernaderos y bodegas de cannabis. (SSC CDMX)

Desmantelan invernaderos de marihuana en tres alcaldías de la capital

De acuerdo con las autoridades, la operación, resultado de labores de inteligencia y coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, permitió identificar y ubicar los inmuebles.

Los datos recabados durante la investigación fueron presentados ante un Juez de Control, quien autorizó las órdenes de cateo que posibilitaron la intervención de los predios.

El despliegue operativo se realizó de manera simultánea en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. En la colonia Centro de Cuauhtémoc, los agentes detuvieron a Sergio Cano Correa, de 33 años, señalado como cabecilla de la célula criminal, la cual mantenía actividades en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Tláhuac, así como en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Además de operar en los estados de Guerrero y Sinaloa. La organización extendía su alcance a nivel transnacional, con operaciones detectadas en Costa Rica y Guatemala.

Junto a Cano Correa, fueron aprehendidos Patricio Daniel Hernández Ruiz, alias “Smog”, de 41 años; Paolo Josué Zavala Zavala, de 27 años; y Francisco Javier Valencia Ordoñez, de 34 años.

Sergio Cano Correa, alias “D3”,
Sergio Cano Correa, alias “D3”, encabezaba la célula criminal con operaciones en CDMX y otros estados. (SSC CDMX)

Todos ellos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

En el inmueble intervenido en la alcaldía Iztacalco, las autoridades aseguraron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo color amarillo, una báscula digital y un invernadero con mil 153 plantas de marihuana.

Por su parte, en uno de los domicilios cateados en Benito Juárez, que funcionaba como bodega de drogas, se encontraron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de actuar de manera conjunta con las autoridades locales para frenar la producción y distribución de drogas, así como para detener a los generadores de violencia que afectan a la sociedad.

Temas Relacionados

La Familia MichoacanamarihuanaCDMXSergio Cano Correacrimen organizadoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

Descubre todos los detalles sobre esta nueva gala de este reality show

La Casa de los Famosos

Atropello intencional en San Luis Potosí: la detención de Eric “N”, la investigación judicial y las penas por lesiones graves

Autoridades arrestaron a un hombre señalado por embestir deliberadamente a una persona en la colonia Rancho de la Cruz

Atropello intencional en San Luis

Museo Casa del Risco inaugura “Libertad desde el humor” con Sergio Sarmiento: horarios, ubicación y hasta cuándo verla

Conoce todos los detalles de esta muestra

Museo Casa del Risco inaugura

David Failtelson reacciona contundente ante la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez con Terence Crawford

El periodista deportivo cuestionó la narrativa que rodea al púgil mexicano tras su descalabro ante el campeón estadounidense

David Failtelson reacciona contundente ante

Esto cuesta el reloj de diamantes del Canelo que robó miradas previo a su pelea contra Terence Crawford

El boxeador lució una pieza exclusiva que volvió a demostrar su gusto por los lujos fuera del ring

Esto cuesta el reloj de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fosa clandestina Las Agujas: suman

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

El imperio criminal de “El Choko”: de “mesías del barrio” al que corrompió a políticos en todo Ecatepec

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

Museo Casa del Risco inaugura “Libertad desde el humor” con Sergio Sarmiento: horarios, ubicación y hasta cuándo verla

Participantes de La Casa de los Famosos México se enteran y reaccionan a la tragedia de la pipa en el Puente de la Concordia

Canelo vs Crawford: este fue el motivo por el que a Fey le impidieron cantar el Himno Nacional

Emiliano Aguilar responde con amenaza a broma de su hermano Leonardo: “Bájale, perro, o te meto una puti..”

DEPORTES

¡Otras más! Isaac del Toro

¡Otras más! Isaac del Toro vuelve a ganar una competencia y ya lleva 4 victorias en una semana

David Failtelson reacciona contundente ante la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez con Terence Crawford

Esto cuesta el reloj de diamantes del Canelo que robó miradas previo a su pelea contra Terence Crawford

Canelo Álvarez pierde su campeonato indiscutido ante Crawford y hay noche triste para el boxeo mexicano

Canelo vs Crawford: este fue el motivo por el que a Fey le impidieron cantar el Himno Nacional