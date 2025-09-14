Cuántas tortillas equivalen a una rebanada de pan blanco

La tortilla es fuente de calcio y fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de maíz es un alimento tradicional elaborado a partir de masa de maíz nixtamalizado, que se prensa en forma circular y delgada para después cocerse en un comal.

Su origen está vinculado a las culturas mesoamericanas y es un elemento básico en la gastronomía de países como México y Centroamérica.

Este alimento es valorado por su elevado perfil nutricional y muchas veces la gente suele preguntarse qué es más saludable consumir: tortilla o pan blanco.

Y es que el pan blanco de caja también es un alimento muy consumido en nuestro país, ambos muy usados durante el desayuno.

Es por eso que aquí comparamos ambos alimentos para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades nutricionales.

La tortilla es un alimento base de la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas tortillas equivalen a una pieza de pan blanco

La equivalencia entre tortillas de maíz y una pieza de pan de caja (como Pan Bimbo) depende del tamaño y peso de cada producto, así como de su contenido calórico y cantidad de carbohidratos.

Sin embargo, aproximadamente pueden tener la siguiente equivalencia:

Una rebanada de pan Bimbo blanco (aprox. 24 g) aporta entre 60 y 65 calorías.

Una tortilla de maíz mediana (aprox. 25 g) proporciona entre 50 y 60 calorías.

Con base en el contenido calórico:

Una rebanada de pan Bimbo equivale a una tortilla de maíz.

Estas equivalencias sirven como referencia para ajustes en la alimentación, especialmente en planes que requieren controlar la ingesta de carbohidratos.

Qué es mas saludable una tortilla o una rebanada de pan de caja

A pesar de que en cuestión de calorías, tanto el pan de caja como la tortilla aportan una cantidad similar, existe una gran diferencia en cuanto a su valor nutricional.

En este sentido, la tortilla de maíz suele considerarse más saludable que una rebanada de pan de caja (pan blanco), principalmente por su perfil nutricional y método de elaboración. Algunos motivos son los siguientes:

La tortilla de maíz contiene menos ingredientes procesados y aditivos. Generalmente se elabora con maíz, agua y cal, mientras que el pan de caja suele incluir azúcar, conservadores, grasas y mejoradores artificiales.

Aporta más fibra dietética, lo que favorece la digestión y ayuda a la saciedad.

Su índice glucémico es más bajo, lo que contribuye a mantener niveles estables de glucosa en sangre.

Contiene menos grasas y menos azúcares añadidos.

Es naturalmente libre de gluten.

(Imagen ilustrativa Infobae)

El pan de caja blanco, por otro lado, aporta menos fibra, puede contener azúcares y sodio añadidos y generalmente se digiere más rápido, lo que puede favorecer aumentos rápidos en la glucosa sanguínea.

La elección más saludable depende de las necesidades individuales, pero la tortilla de maíz, en una dieta equilibrada, suele ser preferible como fuente de carbohidratos complejos y nutrientes esenciales.