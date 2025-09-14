Canelo es derrotado por Crawford y los memes no se hacen esperar: Estos fueron los mejores

Los memes en redes sociales se dispararon tras la derrota de Canelo frente a Crawford. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La noche de este sábado 13 de septiembre de 2025 dejó una profunda huella en el mundo del boxeo. En una de las peleas más esperadas del año, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez fue derrotado por decisión unánime por el estadounidense Terence “Bud” Crawford, quien le arrebató los títulos de campeón indiscutido de peso supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Sin embargo, además del impacto deportivo, el resultado encendió las redes sociales con una avalancha de memes que reflejaron tanto el asombro como el humor característico de los internautas.

Desde el primer minuto posterior a la decisión oficial, usuarios en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook comenzaron a compartir imágenes, videos y comentarios sarcásticos sobre la derrota del tapatío. Muchos de los memes destacaron la movilidad de Crawford, quien con una estrategia técnica y precisa logró dominar a Canelo durante la mayoría de los asaltos.

Uno de los temas más recurrentes fue la imposibilidad del mexicano para conectar golpes certeros. Varios usuarios compararon a Crawford con personajes de videojuegos imposibles de alcanzar, mientras Canelo era representado como alguien intentando atrapar sombras. “Cuando intentas golpear a tu primo menor pero ya juega parkour”, decía uno de los memes más virales.

Otro motivo de burla fue la serenidad que mostró Canelo incluso en los momentos más complicados. Memes con frases como “Canelo llegando a su casa después de la pelea” circularon ampliamente, acompañados de imágenes congeladas del púgil mexicano con expresión imperturbable.

Además, hubo quienes bromearon sobre la edad y el desgaste físico del mexicano, insinuando que ya está en la etapa final de su carrera. “Cuando ya eres leyenda pero te toca enfrentar a la nueva generación”, rezaba una publicación que mostraba a Canelo como un maestro cansado ante un alumno joven y ágil.

Los fanáticos de Crawford no se quedaron atrás y celebraron el triunfo con ingenio. Algunos memes lo compararon con Muhammad Ali, Floyd Mayweather e incluso con personajes de anime invencibles, destacando su condición de primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes.

La derrota de Canelo, la tercera en su carrera profesional, dejó su récord en 64-3-2, mientras que Crawford extendió su invicto a 42-0, consolidándose como uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Sin embargo, en el universo de internet, las estadísticas pasan a segundo plano cuando entra en juego el humor colectivo.

Mientras el mundo del boxeo debate sobre la posibilidad de una revancha, y expertos analizan el futuro del jalisciense, en redes sociales el veredicto fue claro: los memes son el nuevo round que nunca termina. Algunos lo toman con humor, otros con nostalgia, pero todos coinciden en algo: la pelea entre Canelo y Crawford no solo fue histórica en el ring, también lo fue en el timeline digital.