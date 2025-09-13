México

Perro policía detecta “sustancia” en alumno durante exhibición y se hace viral: “Hazte güey, ya sé que la traes”

Randy alertó a su adiestradora sobre un supuesto objeto ilegal y desató bromas y memes en redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La actividad buscó acercar a
La actividad buscó acercar a los jóvenes al trabajo de los perros entrenados en seguridad y rescates.

La labor de los agentes caninos en las corporaciones policiales ha sido reconocida como un apoyo invaluable en diferentes ámbitos: desde operativos de arresto y rescates durante desastres naturales, hasta su papel clave en la detección de sustancias u objetos ilegales en aeropuertos, aduanas y retenes de seguridad.

Conscientes de esta relevancia, la policía de la Ciudad de México organizó una exhibición con estudiantes de un CECyT, en la que se mostró la preparación y eficacia de estos perros en situaciones de campo.

Lo que parecía ser una demostración habitual se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, cuando un video publicado en TikTok superó los 30 millones de reproducciones. Las imágenes muestran a Randy, uno de los agentes caninos, acercándose a un estudiante y olfateando el bolsillo izquierdo de su pantalón. Instantes después, el perro alertó a su adiestradora de la supuesta presencia de una “sustancia ilegal”.

La demostración fue planificada por
La demostración fue planificada por las autoridades para mostrar la eficacia de los caninos.

El clip generó un sinfín de reacciones en redes sociales, donde usuarios comentaron con humor lo ocurrido. Entre las respuestas destacaron frases como: “El perro: Por eso joven a mí no pongas esa cara, espérate Karen, o me das mordida o te pongo la mordida”, así como “El vato con media torta de milanesa en la bolsa: puedo explicarlo” o “El perro como: Haste wey ya sé que la traes”. Estas expresiones convirtieron el momento en tendencia y reforzaron la popularidad de la exhibición más allá de su propósito inicial.

Sin embargo, la confusión sobre lo que había detectado el perro no tardó en aclararse. Algunos estudiantes presentes señalaron en los comentarios que todo había sido parte de una dinámica planificada. Según explicaron, las autoridades entregaron previamente un objeto al joven para que lo ocultara en su ropa y así comprobar la habilidad del perro durante la demostración.

De esta manera, se evitó cualquier malentendido sobre la supuesta posesión de sustancias ilícitas y se confirmó que el ejercicio formaba parte de un protocolo diseñado para que los alumnos conocieran de cerca el trabajo de estos animales.

El objetivo principal del evento fue destacar la preparación y la disciplina de los agentes caninos, quienes son entrenados durante meses para perfeccionar su olfato y su capacidad de respuesta en escenarios reales. Además de su aporte en la detección de drogas, armas y explosivos, estos perros son considerados aliados en la seguridad pública por su capacidad para rastrear personas desaparecidas en desastres o accidentes.

@momazos_cecyt1

#fyp #viral #humor #juniorh #IPN #cecyt1 #voca1 #huelum

♬ El Rescate - Grupo Marca Registrada & Junior H

Aunque en esta ocasión el protagonismo se lo llevó el video viral y los comentarios humorísticos en redes sociales, la exhibición dejó en claro la importancia de continuar impulsando actividades que acerquen a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, al conocimiento del trabajo policial y el papel fundamental que cumplen los perros en la protección de la sociedad.

Temas Relacionados

Perro policíadrogasescuelasCDMXviralmexico-virales

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Gabriel Hernández, de 17 años, es el segundo estudiante víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa, IPN lamenta muerte

La institución educativa indicó que el joven era alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7

José Gabriel Hernández, de 17

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

La reconocida cinta animada en stop-motion de LAIKA vuelve a los cines junto a una nueva producción que expande el universo de Norman y sus aventuras sobrenaturales

ParaNorman regresa a cines con

¿Deben circular en la noche? Cómo se regula el transporte de pipas de gas en México de acuerdo a la ley

La tragedia ocurrida en Iztapalapa reavivó el debate sobre la seguridad y regulación del transporte de gas LP en México

¿Deben circular en la noche?

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

El exfuncionario de la SSPC de Tabasco fue arrestado junto a una mujer sin oponer resistencia en una residencia en Paraguay

Un ariete, armas largas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un ariete, armas largas y

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

ENTRETENIMIENTO

Bellakath recauda 121 mil pesos

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

DEPORTES

André Jardine, DT del América

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU