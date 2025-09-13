México

Marian Izaguirre: internautas lamentan la muerte de la influencer y exigen justicia

La última publicación de la creadora de contenido en Instagram data del 31 de agosto y es un video del trend ‘Ojitos mentirosos’

Por Adriana Castillo

El nombre completo de la
El nombre completo de la influencer es: Flor Marian Izaguirre Pineda (IG: @marianizaguirrep)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer el lamentable fallecimiento de Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre en Michoacán y localizada con vida cinco días después en el municipio de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, la creadora de contenido perdió la vida en un hospital de Morelia por muerte cerebral y sus órganos serán donados.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes“, informó la dependencia el 12 de septiembre.

La influencer murió tras ser reportada en estado crítico IG: @marianizaguirrep

Fans de Marian Izaguirre exigen justicia

En cuanto trascendió la noticia, la última publicación de la influencer en Instagram se inundó con condolencias y mensajes de justicia.

Y es que hasta el momento no se ha dado a conocer qué le pasó a la creadora de contenido desde el día que desapareció hasta que fue localizada con vida, ni en las condiciones en las que la encontraron las autoridades.

  • “Descansa en paz mi hermosa, Flor. Te vamos a extrañar“.
  • "Hasta la próxima vida mi florecita."
  • "Descansa en paz, hermosa. Vamos a luchar para que tu caso no se quede así."
  • "No sé qué te pasó sólo espero que tu caso no sea olvidado."
  • “Que tu alma encuentre la paz y sea libre de cualquier dolor que se te haya cruzado en este camino."
Nació el 11 de noviembre
Nació el 11 de noviembre de 2001 (IG: @marianizaguirrep)

¿Cuál fue la última publicación de Marian Izaguirre y por qué desató controversia?

La última publicación de la influencer en su cuenta de Instagram data del 31 de agosto y es un video del trend ‘Ojitos Mentirosos’, pero que modificó con otra canción.

Se trata del icónico tema que Jeanette lanzó en 1974 y que ganó popularidad este 2025 en TikTok por dicho trend.

En el video, Marian Izaguirre aparece maquillada como un mimo mientras canta una parte de la canción.

En TikTok alcanzó 3,9 millones
En TikTok alcanzó 3,9 millones de seguidores, mientras que en Instagram logró 321 mil. (IG: @marianizaguirrep)

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Marian Izaguirre?

Todo comenzó el 1 de septiembre de 2025, cuando Marian Izaguirre fue vista por última vez en Uruapan, Michoacán, a bordo de un vehículo KIA RIO rojo alrededor de las 18:00 horas.

La desaparición de la influencer activó una ficha de búsqueda y movilizó a las autoridades estatales.

Cinco días después, la noche del 6 de septiembre, la influencer fue localizada con vida en Morelia y trasladada de inmediato a un centro hospitalario. Aunque no se difundieron detalles sobre su estado al momento del hallazgo, las autoridades informaron que su condición era grave.

Foto: Alerta Alba Michoacán
Foto: Alerta Alba Michoacán

En el transcurso de la investigación, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, abordó públicamente el caso y sugirió que la desaparición de Izaguirre podría estar relacionada con un posible episodio de violencia intrafamiliar.

“El estado de salud es crítico, y se está investigando y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida”, declaró en una conferencia de prensa.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el caso.

