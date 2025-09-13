México

Muere Marian Izaguirre, influencer reportada como desaparecida en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer que los órganos de la creadora de contenido serán donados

Por Adriana Castillo

La Fiscalía emitió una alerta
La Fiscalía emitió una alerta tras su desaparición el pasado 1 de septiembre. (@marianizaguirrep, Instagram)

Marian Izaguirre, influencer mexicana reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre en Michoacán y localizada con vida cinco días después en Morelia, murió tras ser reportada en estado crítico.

El deceso de la joven de 23 años de edad fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán el 12 de septiembre a través de un comunicado.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes“, se lee.

Foto: Alerta Alba Michoacán
Foto: Alerta Alba Michoacán

Marian Izaguirre murió en un hospital de Morelia, donde fue internada cuando fue localizada.

“Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones“, informó.

Hasta el momento, la familia de Marian Izaguirre no se ha pronunciado al respecto.

Foto: Instagram / Marian Izaguirre
Foto: Instagram / Marian Izaguirre

¿Qué le pasó a Marian Izaguirre?

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la influencer desapareció el 1 de septiembre aproximadamente a las 18:00 horas tras ser vista a bordo de un vehículo particular KIA RIO rojo en Uruapan, Michoacán.

La noche del 6 de septiembre, autoridades de Michoacán la localizaron con vida en Morelia, Michoacán, y canalizada a un centro hospitalario; no se dio a conocer el estado en que fue encontrada, solo se reportó que estaba grave.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedolla, comentó que la desaparición de la creadora de contenido podría estar vinculada con un posible caso de violencia intrafamiliar.

Foto: Instagram / Marian Izaguirre
Foto: Instagram / Marian Izaguirre

“El estado de salud es crítico, y se está investigando y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida”, dijo.

Se desconoce más información sobre el caso hasta el momento.

¿Quién fue Marian Izaguirre?

Flor Marian Izaguirre Pineda nació el 11 de noviembre de 2001; murió en septiembre de 2025 a los 23 años de edad.

(IG: @marianizaguirrep)
(IG: @marianizaguirrep)

Meses previos a su fallecimiento, incursionó en redes sociales como creadora de contenido para jóvenes interesados en moda y tendencias.

En TikTok alcanzó 3,9 millones de seguidores, mientras que en Instagram alcanzó los 321 mil seguidores.

Entre sus proyectos digitales figura la serie “Súper agente Izaguirre”, en la que personifica a una policía desde una perspectiva cómica. También debutó como cantante con “Boom Boom” y realizó algunos retos virales.

