La Casa de los Famosos México cambia de horario el 15 de septiembre: ¿A qué hora se transmitirá la prueba del líder?

Televisa ajustó su programación con motivo de las fiestas patrias

Por Adriana Castillo

(Captura Vix)
La Casa de los Famosos México cambiará de horario el lunes 15 de septiembre debido a las fiestas patrias.

Y es que Televisa modificó la programación habitual del Canal de las Estrellas para conmemorar, con las familias mexicanas, el 215 aniversario del comienzo de la lucha por la Independencia de México.

A continuación te contamos a qué hora se transmitirá la gala donde se conocerá al octavo líder semanal de LCDLFM.

La Jefa preparó una fiesta
La Jefa preparó una fiesta especial con motivo de los festejos del Día de la Independencia de México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿A qué hora se transmitirá La Casa de los Famosos México el lunes 15 de septiembre?

De acuerdo con información publicada por Televisa, la octava gala por el liderato semanal se emitirá a las 21:00 horas (centro de México) por el Canal 5.

  • La Pregala, con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, comenzará a las 20:30 p.m. por Vix.
  • La Gala, donde conoceremos al nuevo líder de la semana, iniciará en punto de las 21:00 p.m. por el Canal 5.
  • La Postgala, con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, dará inicio a las 22:30 p.m. por ViX.
(Televisa)
¡Viva México! Fiesta Mexicana: todo sobre el programa especial de Televisa

Como cada año, las principales televisoras cambian su programación por las fiestas patrias y abren un espacio para conmemorar, con las familias mexicanas, el aniversario del inicio de la Independencia de México.

Televisa no es la excepción y este 2025 presentará ¡Viva México! Fiesta Mexicana, un programa que incluirá música y un ambiente festivo.

De acuerdo con los promocionales, la transmisión comenzará en punto de las 22:30 horas (centro de México) por el Canal Cinco.

(Youtube Majo Aguilar)
Al finalizar, se llevará a cabo la ceremonia oficial del Grito de Independencia, por primera vez dirigida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ésta se transmitirá por el Canal de las Estrellas.

¿Quiénes participarán en ¡Viva México! Fiesta Mexicana?

De acuerdo con la información disponible sobre el programa especial de Televisa, ellos serán los conductores que participarán en esta edición:

  • Faisy
  • Cynthia Urías
  • Paul Stanley
  • Carmen Muñoz
  • Carlos Arenas

Y ellos serán los cantantes que deleitarán al público con icónicos temas de regional mexicano:

  • Alex Fernández
  • Banda El Recodo
  • Banda Los Recoditos
  • Emilio Osorio
  • Majo Aguilar

