Detienen a civiles con unidades con insignias policiales falsas

Policías municipales de Landa de Matamoros, Querétaro decomisaron 4 patrullas con insignias falsas de SLP (Policía Municipal de Landa de Matamoros)

En un operativo de vigilancia permanente, la Policía Municipal de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro, aseguró cuatro vehículos que portaban insignias de diferentes corporaciones de seguridad de San Luis Potosí, pero que eran conducidos por civiles sin uniformes ni documentación oficial.

De acuerdo con un comunicado oficial, los hechos ocurrieron en el puesto de control de la carretera federal 120 San Juan del Río – Xilitla, donde los elementos de seguridad detectaron las unidades que circulaban en dirección a Xilitla sin portar placas de circulación.

Las camionetas ostentaban emblemas de policías municipales de San Luis Potosí, correspondientes a Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Xilitla y Tampamolón Corona. Sin embargo, al realizar la entrevista correspondiente a los conductores, se constató que estos no formaban parte activa de ninguna corporación policial.

Autoridades confirman que unidades no eran suyas

Otra de las patrullas supuestamente eran del municipio de Ciudad Valles, SLP (Policía Municipal de Landa de Matamoros)

Además, los civiles carecían de la documentación oficial que acreditara la posesión, comisión o traslado de los vehículos.

Ante esta situación, se estableció comunicación con autoridades de San Luis Potosí, quienes confirmaron que no tenían conocimiento alguno sobre la salida ni traslado de dichas unidades.

Al ser cuestionados, los conductores manifestaron que únicamente habían sido contratados para trasladar los vehículos, sin precisar mayores detalles.

En estricto apego a la ley, la Policía Municipal de Landa de Matamoros procedió a la detención de los civiles y al aseguramiento de las cuatro unidades.

Estas quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual determinará la situación jurídica correspondiente en las próximas horas.

La corporación refrendó su compromiso con la seguridad ciudadana, destacando que sus elementos actúan con legalidad y transparencia en cada una de sus acciones.

Este aseguramiento refuerza los operativos de vigilancia que se realizan de manera constante en la región, particularmente en la carretera federal 120, considerada un corredor estratégico que conecta a los estados de Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Con esta acción, las autoridades municipales buscan evitar el uso indebido de vehículos con insignias policiales y garantizar la tranquilidad de la población.