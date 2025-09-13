México

Detienen a civiles con unidades con insignias policiales falsas

Los detenidos no pudieron acreditar las unidades con la documentación oficial

Por Jorge Contreras

Guardar
Policías municipales de Landa de
Policías municipales de Landa de Matamoros, Querétaro decomisaron 4 patrullas con insignias falsas de SLP (Policía Municipal de Landa de Matamoros)

En un operativo de vigilancia permanente, la Policía Municipal de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro, aseguró cuatro vehículos que portaban insignias de diferentes corporaciones de seguridad de San Luis Potosí, pero que eran conducidos por civiles sin uniformes ni documentación oficial.

De acuerdo con un comunicado oficial, los hechos ocurrieron en el puesto de control de la carretera federal 120 San Juan del Río – Xilitla, donde los elementos de seguridad detectaron las unidades que circulaban en dirección a Xilitla sin portar placas de circulación.

Las camionetas ostentaban emblemas de policías municipales de San Luis Potosí, correspondientes a Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Xilitla y Tampamolón Corona. Sin embargo, al realizar la entrevista correspondiente a los conductores, se constató que estos no formaban parte activa de ninguna corporación policial.

Autoridades confirman que unidades no eran suyas

Otra de las patrullas supuestamente
Otra de las patrullas supuestamente eran del municipio de Ciudad Valles, SLP (Policía Municipal de Landa de Matamoros)

Además, los civiles carecían de la documentación oficial que acreditara la posesión, comisión o traslado de los vehículos.

Ante esta situación, se estableció comunicación con autoridades de San Luis Potosí, quienes confirmaron que no tenían conocimiento alguno sobre la salida ni traslado de dichas unidades.

Al ser cuestionados, los conductores manifestaron que únicamente habían sido contratados para trasladar los vehículos, sin precisar mayores detalles.

En estricto apego a la ley, la Policía Municipal de Landa de Matamoros procedió a la detención de los civiles y al aseguramiento de las cuatro unidades.

Estas quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual determinará la situación jurídica correspondiente en las próximas horas.

La corporación refrendó su compromiso con la seguridad ciudadana, destacando que sus elementos actúan con legalidad y transparencia en cada una de sus acciones.

Este aseguramiento refuerza los operativos de vigilancia que se realizan de manera constante en la región, particularmente en la carretera federal 120, considerada un corredor estratégico que conecta a los estados de Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Con esta acción, las autoridades municipales buscan evitar el uso indebido de vehículos con insignias policiales y garantizar la tranquilidad de la población.

Temas Relacionados

detenciónPatrullasQuerétaroSLPLanda de Matamorosmexico-noticias

Más Noticias

Aumenta desempleo en jóvenes con estudios universitarios en México, según la OCDE

Mientras en la mayoría de países de la OCDE los universitarios tienen más empleo y mejores ingresos, en México el fenómeno es inverso

Aumenta desempleo en jóvenes con

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Dalilah Polanco y Aaroón Mercury están bajo el escrutinio de las redes sociales

‘La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo pedir apoyo y orientación en Educatel?

Padres de familia que buscan inscribir a sus hijos pueden contar con un servicio de atención telefónica

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo

Héctor cargó y le salvó la vida a Karla, quien no pudo correr antes de la explosión en Iztapalapa: lo buscan para agradecerle

Sube el número de personas fallecidas a 13

Héctor cargó y le salvó

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

Un video especial publicado en redes muestra la vibra cinematográfica del reencuentro entre la banda y su público mexicano después de casi dos décadas

Oasis comparte una emotiva reacción
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Dónde está preso “El Choko”?

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

ENTRETENIMIENTO

‘La Casa de los Famosos

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 13 de septiembre?

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN