Consulado confirma muerte de mexicano durante detención de ICE en Chicago

Agentes del orden público acuden al sitio donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a un sospechoso después de que éste tratara de embestir con su auto a los agentes que lo arrestaban, el viernes 12 de septiembre de 2025, en Franklin Park, Illinois. (AP Foto/Laura Bargfeld)

El Consulado General de México en Chicago confirmó el fallecimiento de Silverio Villegas González, un mexicano de 38 años originario de Michoacán, tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizado la mañana del 12 de septiembre en un suburbio al norte de la ciudad.

De acuerdo con información del Consulado, Villegas González se desempeñaba como cocinero. Tras corroborar su nacionalidad, autoridades mexicanas realizaron contacto con la familia para ofrecer asistencia consular y acompañamiento ante el incidente, informaron mediante un comunicado.

La versión del consulado indica que se solicitó información detallada a ICE sobre las circunstancias en que el connacional fue abatido por un agente. “El gobierno de México continuará asistiendo a la familia en todo lo que sea necesario y dará seguimiento puntual al proceso de investigación sobre el incidente”, señaló la representación diplomática.

Por su parte, ICE informó que el operativo tenía como objetivo detener a Silverio Villegas-Gonzalez, un inmigrante ilegal con antecedentes criminales y un historial de “conducción temeraria” que ingresó al país en una fecha y hora desconocidas.

Según la dependencia, durante la detención, el individuo se resistió, intentó escapar y condujo su vehículo en dirección a los agentes, arrastrando a uno de ellos una distancia considerable. El agente resultó herido y está fuera de peligro.

“El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra en condición estable. El inmigrante ilegal fue declarado muerto”, notificó la agencia estadounidense. Al justificar el uso de la fuerza, el documento refirió que la subsecretaria Tricia McLaughlin declaró que el agente “siguió su entrenamiento, utilizó la fuerza apropiada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a las fuerzas del orden”.

Sobre los hechos, ICE detalló que Villegas-González fue interceptado mediante una parada vehicular. Él habría ignorado las órdenes de las autoridades, y al intentar huir, uno de los oficiales fue atropellado y arrastrado por el automóvil, lo que provocó la reacción armada del agente.

La subsecretaria McLaughlin afirmó que “los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los inmigrantes ilegales a resistirse a la autoridad no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la seguridad de nuestros agentes y de las personas detenidas”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los antecedentes de Villegas González o sobre la investigación en curso. El Consulado de México mantiene comunicación con ICE y las autoridades locales para esclarecer los hechos.