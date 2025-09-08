México

Cumple sentencia en EEUU y lo deportan a Sudán, finalmente mexicano fue regresado a CDMX con apoyo de la SRE

Personal consular de la Embajada de México en Etiopía y del Consulado en Frankfurt acompañaron a Muñoz Gutiérrez durante todo el trayecto de regreso

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Concluye proceso de asistencia consular
Concluye proceso de asistencia consular para la repatriación de un nacional mexicano desde Sudán del Sur. Foto: SRE

Después de permanecer 25 años en prisión en Estados Unidos y ser deportado de manera arbitraria a Sudán del Sur, Jesús Muñoz Gutiérrez llegó a la Ciudad de México este 7 de septiembre, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado oficial. El proceso de repatriación implicó una gestión diplomática compleja tras su deportación, concretada el 20 de mayo, y la intervención de diversas representaciones mexicanas en África y Europa.

Muñoz Gutiérrez fue deportado directamente desde EE.UU. a Juba, la capital de Sudán del Sur, una nación con la que México no tiene acuerdos migratorios directos y donde no existe una comunidad mexicana significativa. “Durante estos meses la Embajada, en coordinación con la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, mantuvo comunicación al más alto nivel con Sudán del Sur para asegurar que Muñoz Gutiérrez estuviera bien, en buen estado de salud y dar seguimiento a su proceso migratorio”, detalló la SRE en el boletín.

El regreso a territorio mexicano requirió la intervención personal del embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil, quien, el 5 de septiembre, viajó a Juba para recibir al connacional y coordinar su traslado. Entonces, personal consular de la Embajada de México en Etiopía y del Consulado en Frankfurt acompañaron a Muñoz Gutiérrez durante todo el trayecto de regreso.

Jesús Muñoz Gutiérrez con los
Jesús Muñoz Gutiérrez con los funcionarios que gestionaron su regreso. Foto: SRE

La familia del repatriado recibió actualizaciones periódicas sobre cada paso del caso, en un entorno que demandó monitoreo constante por las condiciones políticas y sanitarias de Sudán del Sur. La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva, fue la encargada de recibirlo en la Ciudad de México, acto que cierra formalmente el operativo diplomático iniciado tras la deportación injustificada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró en su comunicado que la “protección consular de las y los mexicanos, sin importar su estatus migratorio y el lugar del mundo en el que se encuentren, es la más alta prioridad de su política exterior”. Infobae constató que esta acción coordinada involucró además a la Dirección General de África y Medio Oriente y puso a prueba los mecanismos de asistencia consular en entornos de alta complejidad.

El caso de Muñoz Gutiérrez subraya los desafíos de la movilidad internacional y la protección de derechos de nacionales en situaciones imprevistas. Según datos oficiales, el seguimiento y la repatriación requirieron mantener contacto permanente con autoridades locales y garantizar en todo momento la integridad y seguridad del mexicano.

