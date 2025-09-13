Con Hugo Aguilar y Kenia López, Sheinbaum encabeza su primer homenaje a los Niños Héroes en Chapultepec

Sheinbaum montó una guardia de honor junto con diversos miembros de su gabinete. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó su primer ceremonia por el Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en compañía de integrantes de su gabinete federal, entre ellos los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Morales Ángeles, respectivamente.

No obstante, también destacó la participación de Hugo Aguilar, nuevo ministro presiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien es la primera persona en ser electa para dicho cargo, así como Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Durante la ceremonia, la mandataria realizó el pase de lista de honor “a los héroes de 1847 y 1914″, además de que montó una guardia de honor en compañía de los secretarios de la Sedena, Semar y Gobernación, junto con López Rabadán, Hugo Aguilar y Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, del Senado.

Asimismo, Sheinbaum Pardo realizó la entrega de espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar y presenció la declaración de la poesía “A la Patria”, así como la Salva de fusilería a cargo de 100 cadetes.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que todos los días las Fuerzas Armadas defienden la soberanía nacional y construyen libertad bajo el liderazgo de la Presidenta de México.

Posteriormente, la cadete Laura Citlalli Miranda García hizo un llamado a las y los jóvenes de México a continuar con el legado de valentía de los Niños Héroes de Chapultepec al elegir el deporte y las artes, sobre opciones dañinas como el consumo de drogas.