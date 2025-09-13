México

Con Hugo Aguilar y Kenia López, Sheinbaum encabeza su primer homenaje a los Niños Héroes en Chapultepec

La presidenta realizó el pase de lista y montó una guardia de honor, en compañía de su gabinete federal

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum montó una guardia de
Sheinbaum montó una guardia de honor junto con diversos miembros de su gabinete. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó su primer ceremonia por el Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en compañía de integrantes de su gabinete federal, entre ellos los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Morales Ángeles, respectivamente.

No obstante, también destacó la participación de Hugo Aguilar, nuevo ministro presiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien es la primera persona en ser electa para dicho cargo, así como Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Durante la ceremonia, la mandataria realizó el pase de lista de honor “a los héroes de 1847 y 1914″, además de que montó una guardia de honor en compañía de los secretarios de la Sedena, Semar y Gobernación, junto con López Rabadán, Hugo Aguilar y Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, del Senado.

Asimismo, Sheinbaum Pardo realizó la entrega de espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar y presenció la declaración de la poesía “A la Patria”, así como la Salva de fusilería a cargo de 100 cadetes.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que todos los días las Fuerzas Armadas defienden la soberanía nacional y construyen libertad bajo el liderazgo de la Presidenta de México.

Posteriormente, la cadete Laura Citlalli Miranda García hizo un llamado a las y los jóvenes de México a continuar con el legado de valentía de los Niños Héroes de Chapultepec al elegir el deporte y las artes, sobre opciones dañinas como el consumo de drogas.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumHugo AguilarKenia López RabadánNiños Héroesmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Gabriel Hernández, de 17 años, es el segundo estudiante víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa, IPN lamenta muerte

La institución educativa indicó que el joven era alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7

José Gabriel Hernández, de 17

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

La reconocida cinta animada en stop-motion de LAIKA vuelve a los cines junto a una nueva producción que expande el universo de Norman y sus aventuras sobrenaturales

ParaNorman regresa a cines con

¿Deben circular en la noche? Cómo se regula el transporte de pipas de gas en México de acuerdo a la ley

La tragedia ocurrida en Iztapalapa reavivó el debate sobre la seguridad y regulación del transporte de gas LP en México

¿Deben circular en la noche?

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

El exfuncionario de la SSPC de Tabasco fue arrestado junto a una mujer sin oponer resistencia en una residencia en Paraguay

Un ariete, armas largas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un ariete, armas largas y

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

ENTRETENIMIENTO

Bellakath recauda 121 mil pesos

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

DEPORTES

André Jardine, DT del América

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU