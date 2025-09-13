Claudia Lizaldi termina con Pedro Moctezuma y publica mensaje que reaviva rumores de malos tratos

Lizaldi anunció la ruptura a través de sus redes sociales. (@claudializaldi, Instagram)

La ruptura entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma ha generado gran interés en el mundo del espectáculo mexicano tras una pelea pública que marcó el final de su relación.

El incidente ocurrió durante el evento Los 300 líderes más influyentes de México esta semana y se caracterizó por gritos, jaloneos y el momento en que Moctezuma, empresario, arrojó la bolsa de la actriz y conductora al suelo, según informaron canales de YouTube.

La escena fue grabada y difundida posteriormente, lo que evidenció la tensión entre ambos y llevó a Lizaldi a tomar la decisión de terminar el vínculo sentimental.

El video del altercado, difundido por un portal de noticias de espectáculos, mostró a Moctezuma exhibiendo de manera insistente la pantalla de su teléfono móvil a Lizaldi durante la discusión. Este material audiovisual no solo generó reacciones en redes sociales, sino que también alimentó la cobertura mediática sobre el desenlace de la pareja.

Comunicado de la actriz Claudia Lizaldi. @claudializaldi, Instagram)

Tras la difusión de las imágenes, Lizaldi decidió hacer pública su determinación de finalizar la relación. En un mensaje compartido en sus redes sociales, la conductora expresó su necesidad de “comenzar a sanar” tras lo ocurrido con Moctezuma.

La actriz, quien actualmente dedica parte de su tiempo a la defensa de los derechos de las madres de familia, subrayó así su intención de priorizar su bienestar personal.

Respecto al motivo de la pelea, se reportó que el conflicto se originó cuando Moctezuma reclamó a Lizaldi por un mensaje recibido en su teléfono durante el evento, interpretando dicho mensaje como una posible señal de engaño.

En el video, se observa al empresario mostrando reiteradamente la pantalla del dispositivo a la conductora, lo que refuerza esta hipótesis.

En entrevista para el programa Dulce y Picosito de Flor Rubio, Lizaldi minimizó el incidente: “Fue una discusión normal entre pareja, porque somos socios y la pelea fue por cuestiones de trabajo”.

Sin embargo, destacó que no le correspondía a ella justificar al empresario: “No creo que sea correcto justificar actitudes o situaciones que no considero adecuadas”.

Lizaldi negó haber sido víctima de violencia por parte de Moctezuma. (YouTube / @claudializaldi, Instagram)

Su historia de amor

La relación entre Lizaldi y Moctezuma comenzó hace un año, impulsada por la intervención de los hijos de ambos, quienes actuaron como “cupidos”. Antes de convertirse en pareja, mantenían una amistad de quince años, y fue durante una etapa de reconciliación espiritual de Moctezuma, marcada por la práctica de yoga y retiros, cuando surgió la posibilidad de un romance.

Desde entonces, la pareja compartió su historia en eventos públicos y entrevistas, mostrando una imagen de cercanía y complicidad.

En la actualidad, Lizaldi ha centrado su atención en temas relacionados con la maternidad, abarcando desde la lactancia hasta la crianza afectiva de adolescentes. Tras el incidente, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje adicional, en el que incluyó una cita de un libro en inglés.

“Ella es una alquimista. Todo lo enviado para destruirla solo la hizo más radiante y poderosa”.

Este fragmento, que parece dirigido a Moctezuma y a la forma en que la trató al final de la relación, sugiere un cierre personal y una reflexión sobre el trato recibido, marcando así el punto final de una etapa significativa en su vida.