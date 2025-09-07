Claudia Lizaldi responde a rumores de ser víctima de presunta violencia tras tenso momento viral con su novio

Lizaldi reconoció que discutió con su pareja, pero negó que exista violencia en su relación. (@pedromoctezumaoficial, Instagram)

La reciente difusión de imágenes en las que Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma aparecen en una discusión tras un evento público generó una ola de rumores en redes sociales sobre una supuesta situación de violencia doméstica.

Ante la rápida propagación de estas especulaciones, la conductora y actriz mexicana decidió abordar el tema de manera directa, desmintiendo cualquier agresión y aclarando el contexto de la disputa.

El incidente ocurrió a la salida del evento conocido como los 300 Líderes, donde Lizaldi y Moctezuma, quienes además de pareja son socios en una empresa, fueron captados por cámaras en un momento de tensión.

Las imágenes —difundidas en un canal de YouTube— muestran a ambos sentados en una banqueta, visiblemente molestos, mientras discuten. En redes sociales, algunos usuarios afirmaron que Pedro Moctezuma habría arrojado una bolsa a Lizaldi, lo que alimentó las sospechas de violencia y convirtió el tema en tendencia.

Frente a la controversia, Lizaldi ofreció una entrevista al canal Dulce y Picosito, conducido por la periodista Flor Rubio, en la que negó haber sido víctima de violencia por parte de Moctezuma.

La conductora explicó que la discusión surgió por motivos laborales, ya que ambos comparten responsabilidades empresariales. “Fue una discusión normal entre pareja, porque somos socios y la pelea fue por cuestiones de trabajo”, explicó Lizaldi. De este modo, la actriz buscó poner fin a las versiones que circulaban en internet y subrayó que el desacuerdo no tuvo un trasfondo personal ni violento.

Lizaldi negó haber sido víctima de violencia por parte de Moctezuma. (YouTube / @claudializaldi, Instagram)

Reacción en redes sociales

Las declaraciones de Lizaldi generaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron la franqueza de la conductora y su decisión de no encubrir a su pareja, otros cuestionaron la conveniencia de exponer detalles de su vida privada, argumentando que esto podría intensificar la polémica.

En la misma entrevista, Lizaldi dejó claro que, aunque respeta a Pedro Moctezuma, no considera correcto justificar actitudes o situaciones que no le parecen adecuadas. “No creo que sea correcto justificar actitudes o situaciones que no considero adecuadas”, afirmó la conductora.

A pesar de la controversia y las opiniones encontradas, Lizaldi optó por enfrentar el tema de manera abierta, reafirmando su compromiso con la transparencia en su vida personal y profesional.

Además de sus declaraciones, la conductora y el empresario compartieron en sus plataformas digitales videos de una comida en Ciudad de México. Sin aludir a la controversia que los mantuvo bajo el escrutinio público, Lizaldi y Moctezuma indirectamente manifestaron que su relación se mantiene sólida pese a la vorágine que significó la viralización de su discusión.

La pareja reapareció en redes sociales, pero sin aludir a la controversia. (@claudializaldi, @pedromoctezumaoficial, Instagram)