México

Claudia Lizaldi responde a rumores de ser víctima de presunta violencia tras tenso momento viral con su novio

Una discusión en el evento los 300 Líderes generó una ola de rumores sobre una supuesta situación de violencia doméstica

Por Víctor Cisneros

Guardar
Lizaldi reconoció que discutió con
Lizaldi reconoció que discutió con su pareja, pero negó que exista violencia en su relación. (@pedromoctezumaoficial, Instagram)

La reciente difusión de imágenes en las que Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma aparecen en una discusión tras un evento público generó una ola de rumores en redes sociales sobre una supuesta situación de violencia doméstica.

Ante la rápida propagación de estas especulaciones, la conductora y actriz mexicana decidió abordar el tema de manera directa, desmintiendo cualquier agresión y aclarando el contexto de la disputa.

El incidente ocurrió a la salida del evento conocido como los 300 Líderes, donde Lizaldi y Moctezuma, quienes además de pareja son socios en una empresa, fueron captados por cámaras en un momento de tensión.

Las imágenes —difundidas en un canal de YouTube— muestran a ambos sentados en una banqueta, visiblemente molestos, mientras discuten. En redes sociales, algunos usuarios afirmaron que Pedro Moctezuma habría arrojado una bolsa a Lizaldi, lo que alimentó las sospechas de violencia y convirtió el tema en tendencia.

Frente a la controversia, Lizaldi ofreció una entrevista al canal Dulce y Picosito, conducido por la periodista Flor Rubio, en la que negó haber sido víctima de violencia por parte de Moctezuma.

La conductora explicó que la discusión surgió por motivos laborales, ya que ambos comparten responsabilidades empresariales. “Fue una discusión normal entre pareja, porque somos socios y la pelea fue por cuestiones de trabajo”, explicó Lizaldi. De este modo, la actriz buscó poner fin a las versiones que circulaban en internet y subrayó que el desacuerdo no tuvo un trasfondo personal ni violento.

Lizaldi negó haber sido víctima
Lizaldi negó haber sido víctima de violencia por parte de Moctezuma. (YouTube / @claudializaldi, Instagram)

Reacción en redes sociales

Las declaraciones de Lizaldi generaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron la franqueza de la conductora y su decisión de no encubrir a su pareja, otros cuestionaron la conveniencia de exponer detalles de su vida privada, argumentando que esto podría intensificar la polémica.

En la misma entrevista, Lizaldi dejó claro que, aunque respeta a Pedro Moctezuma, no considera correcto justificar actitudes o situaciones que no le parecen adecuadas. “No creo que sea correcto justificar actitudes o situaciones que no considero adecuadas”, afirmó la conductora.

A pesar de la controversia y las opiniones encontradas, Lizaldi optó por enfrentar el tema de manera abierta, reafirmando su compromiso con la transparencia en su vida personal y profesional.

Además de sus declaraciones, la conductora y el empresario compartieron en sus plataformas digitales videos de una comida en Ciudad de México. Sin aludir a la controversia que los mantuvo bajo el escrutinio público, Lizaldi y Moctezuma indirectamente manifestaron que su relación se mantiene sólida pese a la vorágine que significó la viralización de su discusión.

La pareja reapareció en redes
La pareja reapareció en redes sociales, pero sin aludir a la controversia. (@claudializaldi, @pedromoctezumaoficial, Instagram)

Temas Relacionados

Claudia LizaldiPedro MoctezumaViolencia domésticaRumores en redes socialesFlor Rubiomexico-entretenimiento

Más Noticias

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Esta noche una celebridad saldrá para siempre de este reality show de Televisa

Sexta eliminación en La Casa

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Alcaldías deberán implementar protocolos rápidos ante inundaciones, propone el PAN

El diputado Andrés Sánchez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Alcaldías deberán implementar protocolos rápidos

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Las advertencias, firmadas por un grupo criminal, exponen presuntos vínculos y pagos ilícitos, mientras autoridades investigan la colocación de los mensajes

Amenazan de muerte a director

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: quién podría ser el sexto eliminado

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan de muerte a director

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: quién podría ser el sexto eliminado

Alfredo Adame se venga de Televisa y TV Azteca lo confirma en La Granja VIP, rival de La Casa de los Famosos

Así fue la emotiva pedida de mano de Michael Ronda a Karena Flores que hizo suspirar a sus seguidores

Filtran nombre del sexto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 7 de septiembre, según encuestas finales

“Bon Appétit, majestad” el K-Drama donde el sabor, el amor y la historia se unen a través de la cocina

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”