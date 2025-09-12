Zona Arqueológica de Cacaxtla celebra aniversario con restauración histórica

Panorámica del sitio patrimonial tlaxcalteca. Foto Melitón Tapia, INAH

El mantenimiento integral de la monumental cubierta que resguarda el basamento principal de la Zona Arqueológica de Cacaxtla en Tlaxcala es el eje central de las actividades conmemorativas por el cincuenta aniversario del hallazgo de este sitio, cuya relevancia histórica se remonta al periodo Epiclásico (650-900 d.C.).

El Gran Basamento de Cacaxtla destaca por su acervo artístico precolombino, en el que sobresalen las pinturas murales La Batalla, Hombre-pájaro y Hombre-jaguar (Pórtico A), así como el Templo Rojo y el Templo de Venus.

Estas obras han permitido a los especialistas profundizar en el conocimiento de las creencias religiosas, la ritualidad, la secuencia dinástica, la actividad bélica y la cosmovisión de los antiguos habitantes de la urbe.

Detalle de mural en el Templo Rojo. Foto Melitón Tapia, INAH

El evento conmemorativo por los 50 años del descubrimiento de Cacaxtla está programado para el 19 de septiembre de 2025, a las 10:30 horas, en la zona arqueológica ubicada en Circuito Perimetral s/n, San Miguel del Milagro, Nativitas, Tlaxcala.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha puesto en marcha una intervención que se extenderá hasta finales de diciembre de 2025, con el objetivo de preservar una de las techumbres más extensas instaladas sobre una zona arqueológica a nivel mundial, con más de 10 mil metros cuadrados de superficie.

La cubierta, instalada en 1986, ha sido objeto de diversas intervenciones a lo largo de su historia. En 2007, una fuerte granizada provocó el colapso de la estructura en su lado sur, lo que motivó una reparación significativa.

El Gran Basamento de la Zona Arqueoloìgica de Cacaxtla alberga importantes manifestaciones de arte precolombino. Foto Mauricio Marat, INAH.

El director del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, subrayó la importancia de invertir en la conservación del sitio como la mejor manera de celebrar el aniversario, además de reconocer la labor de los investigadores, custodios y personal administrativo que han contribuido a la protección de este espacio emblemático.

Hasta el momento, los tensores de acero que sostienen la techumbre se encuentran en buen estado y no requieren sustitución. Pör ello, no se empleará maquinaria pesada ni se prevé el cierre de la zona arqueológica al público durante el periodo de trabajo.

La estrategia de intervención contempla un avance gradual para minimizar el impacto en la experiencia de los visitantes.

Las acciones se desarrollarán de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, y el área de trabajo permanecerá acordonada bajo estrictas medidas de protección civil.