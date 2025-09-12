Secretario de la Defensa de EEUU afirma que México debería enfrentar a los cárteles y “no tener que hacerlo por ellos”

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, espera para recibir al Ministro de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, en el Pentágono en Washington, D.C., Estados Unidos, el 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Annabelle Gordon

Pete Hegseth, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, afirmó que la administración del presidente Donald Trump preferiría que México aborde el problema de los cárteles de manera propia y “no tener que hacerlo por ellos”.

Dichas declaraciones las realizó en entrevista con Fox Noticias, en la que fue cuestionado acerca de la alianza que mantienen con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el interés que los mexicanos tienen para evitar que los cárteles controlen el país.

Hegseth afirmó que a Estados Unidos le “encantaría” que México y sus socios militares abordaran los desafíos relacionados con el narcoterrorismo y los cárteles, pero señaló que todas las opciones deben considerarse.

“Creo que el hecho de que estemos tratando directamente con el narcoterrorismo y los cárteles es un mensaje en sí mismo. Obviamente nos encantaría que México y nuestros socios militares, y otros socios allí, abordaran esos desafíos”, comentó.

*Información en desarrollo...