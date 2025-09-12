México

Quién es Martha Lidia Pérez, recién nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La elección anunciada por Segob fue celebrada por familiares de personas desaparecidas, mientras que el Centro Prodh denunció opacidad en el proceso

Por Jaqueline Viedma

Martha Lidia Pérez es la
Martha Lidia Pérez es la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. (Foto: X/Ceci Flores)

La tarde de este jueves 11 de septiembre el nombre de Martha Lidia Pérez Gumecindo destacó debido a que fue nombrada como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, el nombramiento llega luego de haber entrevistado a 25 candidatos.

El perfil de la nueva titular según información de la Fiscalía General de la República (FGR) tiene estudios de maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología. En el Registro Nacional de Profesionistas versa su cédula con número 4844719 de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana.

Pérez Gumecindo se desempeñaba como como Fiscal Especial en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada en la FGR.

Cuenta con formación en cursos, diplomados y talleres sobre juicios orales, mecanismos de aplicación del derecho procesal penal, derechos humanos, atención a niñas, niños y adolescentes en contextos de delincuencia organizada, además, ha trabajado como agente del Ministerio Público en investigación y litigación y ha ocupado cargos como fiscal de unidad y fiscal regional en la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Rosa Icela Rodríguez y madres buscadoras destacan nombramiento de Martha Lidia Pérez

A través de su cuenta de X, la titular de la Segob destacó el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda: “Estamos seguros de que el profesionalismo y experiencia de la nueva titular de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, serán clave para fortalecer las acciones en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”.

Rosa Icela anunció el nombramiento
Rosa Icela anunció el nombramiento de Martha Lidia Pérez. (Foto: Segob)

Por su parte, la madre buscadora Ceci Flores celebró el nombramiento: “Me da mucho gusto saber que nombraron a Martha Lidia como Comisionada Nacional de Búsqueda. Yo la conocí como Fiscal de desaparecidos en la FGR”.

Mientras que la fundadora de Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal, manifestó en entrevista para grupo Formula que también celebraba la llegada de Martha Lidia Pérez a este cargo, a quien dijo le falta solo la experiencia de búsqueda en campo.

Prodh señaló falta de transparencia en el nombramiento de la titular de la CNB

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló en redes sociales que el proceso de selección para la nueva titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no cumplió con los estándares de transparencia, apertura y publicidad que exige la importancia de esa función, de acuerdo con el mensaje difundido en su cuenta de X.

