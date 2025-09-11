Segob designa a Martha Lidia Pérez como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La decisión fue anunciada este 11 de septiembre de 2025 por la titular de Segob. (Foto: @rosaicela_)

La tarde de este jueves 11 de septiembre de 2025, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer el resultado del proceso de selección para elegir a quien encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda, según sus palabras: “el perfil seleccionado cuenta con sensibilidad y empatía”.

La Segob informó que se analizaron 76 perfiles propuestos, de los cuales 27 cumplieron los requisitos y 25 personas fueron entrevistadas, tras este proceso la elegida fue Martha Lidia Pérez Gumecindo.

Rosa Icela destacó que la designación de la nueva titular se da en respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca que atienda de forma prioritaria el tema de personas desaparecidas:

“Envió al Senado de la República la iniciativa de reforma a la ley de la materia, en la cual hizo las consideraciones que ustedes ya conocen sobre una Plataforma Única de Identidad, la cual integra la CURP con biométricos; la Alerta Nacional de Búsqueda con activación inmediata en todo el país; la Base Nacional de Carpetas de Investigación; la Vinculación de los Sistemas de Registro de las Autoridades de los tres niveles de gobierno con la Plataforma Única de Identidad; el Acceso en tiempo real de archivos de bases biométricas para facilitar la búsqueda e identificación de personas por parte de particulares”.

Pérez Gumecindo asumirá el cargo tras el proceso que inició el pasado 8 de agosto, día en que se publicó la convocatoria, tras la renuncia anunciada de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejó el cargo el 31 de agosto.

Rosa Icela Rodríguez recordó la importancia de que todos los gobernadores se sumen para fortalecer a las comisiones locales de búsqueda, dotándolas de equipo, tecnología y personal capacitado, por lo que anunció que se llevará a cabo una Jornada Nacional de Capacitación y Actualización.

Agregó que hace unos días el Senado de la República aprobó los 13 nombramientos de personas consejeras honoríficas del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Ha transcurrido poco más de un mes de intensa participación de las familias, colectivos y especialistas en la materia... Este proceso nos permitió escuchar a mujeres y hombres muy talentosos, todos, con mucha experiencia, posibilidad y sensibilidad en el tema”.

Ceci Flores celebra decisión de Claudia Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez

Tras el anuncio de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la madre buscadora Ceci Flores, quien busca a sus dos hijos Alejandro (2015) y Marco Antonio (2019) Flores, celebró el nombramiento y a través de un mensaje en su cuenta de X, dijo: “Me da mucho gusto saber que nombraron a Martha Lidia como Comisionada Nacional de Búsqueda. Yo la conocí como Fiscal de desaparecidos en la FGR.”

Martha Lidia Pérez Gumecindo fue nombrada como la nueva titular de la Comisionada Nacional de Búsqueda. (Foto: @CeciPatriciaF)

Reafirmó las palabras de Rosa Icela Rodríguez sobre el nuevo perfil, “no solo tiene la empatía que necesita el cargo, también es una mujer brillante que lleva años documentando el fenómeno de las desapariciones en todo el país y por fin se logrará lo que tanto pedimos: juntar la investigación con la búsqueda”.