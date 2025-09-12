Por qué se producen nubes arcoíris como las que se vieron en León, Guanajuato

Muchas personas lograron capturar estas nubes iridiscentes CRÉDITO: Cortesía Diana Galván Matus

El cielo de distintas zonas del país fue decorado con nubes que parecían contener un arcoiris, este fenómeno fue capturado por algunos curiosos, personas observadoras y fotógrafos. Algunas imágenes de Colima se hicieron virales, pero el fenómeno también fue visible en León, Guanajuato, desde el 6 de septiembre.

En las fotos, se pudo ver una mancha colorida al centro de la nube en el cielo de León, la cual se iba difuminando, dando una impresión de haber sido “coloreada”.

Este espectáculo visual se conoce como nubes iridiscentes y se produce por la baja temperatura a una altura considerable CRÉDITO: Cortesía de Diana Galván Matus

El nombre correcto de este fenómeno son las nubes iridiscentes o nacaradas.

Estos colores aparecen por la difracción de la luz solar o lunar al atravesar pequeñas gotas de agua o cristales de hielo que componen las nubes. La iridiscencia suele observarse en nubes finas, como los cirros, cirroestratos o altocúmulos, cuando las partículas que las forman tienen tamaños bastante uniformes. Los colores suelen ser tenues y pueden abarcar tonos rosados, verdes, azules y púrpuras.

Este efecto es diferente al arcoíris, ya que los colores no forman bandas concéntricas, sino áreas difusas de color sobre la superficie de la nube.

Diana Matus, testigo de este fenómeno poco común, compartió con Infobae México que las nubes iridiscentes fueron capturadas por su celular el 6 de septiembre.

Por qué se producen las nubes iridiscentes

El fenómeno de las nubes nacaradas revela su mayor esplendor cuando el Sol se sitúa varios grados por debajo del horizonte, momento en el que sus colores iridiscentes alcanzan una intensidad y extensión excepcionales.

Estas formaciones, también conocidas como nubes estratosféricas polares de hielo o nubes madreperla, destacan por su apariencia singular y su composición física, que las diferencia de otras estructuras nubosas presentes en la atmósfera.

CRÉDITO: Cortesía de Diana Galván Matus

Las nubes nacaradas pueden recordar a un Cirrus (aborregadas) o a un Altocumulus lenticularis, aunque su rasgo más distintivo es la marcada irisación, similar a un arcoiris.

Este efecto visual se debe a la difracción y la interferencia de la luz solar en los cristales de hielo que las componen. Según la información técnica, estos cristales presentan una forma esférica y un diámetro aproximado de 10 μm, lo que contribuye a la uniformidad y viveza de los colores observados.

La formación de estas nubes requiere condiciones atmosféricas muy específicas. Se desarrollan en la estratosfera a temperaturas inferiores al punto de sublimación del hielo, habitualmente en torno a −85 °C, un valor considerablemente más bajo que la media de la estratosfera baja.