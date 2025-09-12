Policía que ayudó a abuelita en explosión en Iztapalapa ya era un héroe: esta es su historia

Sergio Ángel Soriano Buendía es llamado el 'Ángel de la CDMX'. (Infobae México / Jovani Pérez)

Detrás de cada hecatombe en la Ciudad de México se esconden actos de solidaridad, sacrificio y amor incondicional.

En medio de incontables videos y fotografías que documentaron la estela de daños y muerte que ocasionó la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, una postal fue ampliamente difundida en redes sociales.

Alicia Matías Teodoro, una checadora en la ruta 71 de transporte público, usó su cuerpo como escudo para proteger de las llamas a su nieta.

Alicia era la red de apoyo de su hija. Ese fatídico miércoles 10 de septiembre, estaba a cargo de su nieta. Cuando ocurrió la explosión, atravesó las llamas para poner a salvo a la pequeña.

Cuando vislumbró a policías que llegaron a la zona, entregó su nieta a Sergio Ángel Soriano Buendía, oficial segundo de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, quien se volvería un personaje secundario en la historia de Alicia Matías Teodoro, quien como una muestra de respeto colectiva, fue apodada en redes sociales como ‘La Abuelita Heroína’.

Alicia Matías Teodoro, una checadora en la ruta 71 de transporte público, usó su cuerpo como escudo para proteger de las llamas a su nieta.. (RS)

La historia de Sergio Ángel Soriano Buendía

En entrevista para diversos medios, Soriano Buendía destacó la valentía e integridad de Alicia Matías Teodoro, quien es reportada en estado grave debido a las quemaduras sufridas.

A través de los relatos del oficial, la figura de ‘La Abuela Heroína’ creció, pero también permitió que usuarios de redes sociales recordaran que el propio oficial representaba un ejemplo de integridad.

Su presencia en el lugar del accidente no era la primera vez que el oficial Soriano Buendía estaba en el sitio y momento adecuado para auxiliar a alguien.

En diciembre de 2015, mientras hacía un rondín por el estacionamiento de una tienda departamental en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Soriano Buendía descubrió una bolsa que en su interior contenía 42 mil 572 pesos.

La bolsa fue regresada a su propietario por el oficial, quien en declaraciones a la prensa explicó: “Es equivalente a mi sueldo de un año, pero mi madre me inculcó principios. Nunca he tomado lo que no es mío y nunca lo haré”.

Su acción, que iba a contracorriente de la percepción colectiva sobre los elementos policiacos, además de romper paradigmas le valió a Sergio Ángel Soriano Buendía ser ascendido a oficial segundo por la Secretaría de Seguridad Pública.

Así narró el rescate en la explosión de Iztapalapa

La tragedia en Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó historias de heroísmo y solidaridad que conmovieron a México.

Entre los testimonios que han salido a la luz destaca el del oficial Soriano Buendía, quien relató para Multimedios el momento en que rescató a una mujer y su nieta de apenas 2 años. “Escucho la explosión, siento el calor que pasa encima de mi cabeza y gritos de las personas (...) corro hacia la explosión y veo a una persona, una mujer totalmente quemada (...) y su nieta”, narró.

Soriano quitó la ropa en llamas de ambas y trasladó a la menor a una clínica del IMSS en motocicleta. La imagen del rescate se viralizó en redes. “Sí te pega, pues yo soy padre y tengo una niña también chiquita”, dijo conmovido, agradeciendo a todos los que ayudaron a las víctimas.

En 2015, el oficial fue ascendido en reconocimiento a su integridad. (@SSS_CDMX, X)