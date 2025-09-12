México

Policía que ayudó a abuelita en explosión en Iztapalapa ya era un héroe: esta es su historia

El mismo oficial que en 2015 devolvió miles de pesos fue clave en el rescate de una menor de edad en el incidente ocurrido en el Puente de la Concordia

Por Víctor Cisneros

Guardar
Sergio Ángel Soriano Buendía es
Sergio Ángel Soriano Buendía es llamado el 'Ángel de la CDMX'. (Infobae México / Jovani Pérez)

Detrás de cada hecatombe en la Ciudad de México se esconden actos de solidaridad, sacrificio y amor incondicional.

En medio de incontables videos y fotografías que documentaron la estela de daños y muerte que ocasionó la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, una postal fue ampliamente difundida en redes sociales.

Alicia Matías Teodoro, una checadora en la ruta 71 de transporte público, usó su cuerpo como escudo para proteger de las llamas a su nieta.

Alicia era la red de apoyo de su hija. Ese fatídico miércoles 10 de septiembre, estaba a cargo de su nieta. Cuando ocurrió la explosión, atravesó las llamas para poner a salvo a la pequeña.

Cuando vislumbró a policías que llegaron a la zona, entregó su nieta a Sergio Ángel Soriano Buendía, oficial segundo de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, quien se volvería un personaje secundario en la historia de Alicia Matías Teodoro, quien como una muestra de respeto colectiva, fue apodada en redes sociales como ‘La Abuelita Heroína’.

Alicia Matías Teodoro, una checadora
Alicia Matías Teodoro, una checadora en la ruta 71 de transporte público, usó su cuerpo como escudo para proteger de las llamas a su nieta.. (RS)

La historia de Sergio Ángel Soriano Buendía

En entrevista para diversos medios, Soriano Buendía destacó la valentía e integridad de Alicia Matías Teodoro, quien es reportada en estado grave debido a las quemaduras sufridas.

A través de los relatos del oficial, la figura de ‘La Abuela Heroína’ creció, pero también permitió que usuarios de redes sociales recordaran que el propio oficial representaba un ejemplo de integridad.

Su presencia en el lugar del accidente no era la primera vez que el oficial Soriano Buendía estaba en el sitio y momento adecuado para auxiliar a alguien.

Cámara de videovigilancia de la CDMX grabó el momento preciso del accidente Crédito: (X/@c5_cdmx)

En diciembre de 2015, mientras hacía un rondín por el estacionamiento de una tienda departamental en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Soriano Buendía descubrió una bolsa que en su interior contenía 42 mil 572 pesos.

La bolsa fue regresada a su propietario por el oficial, quien en declaraciones a la prensa explicó: “Es equivalente a mi sueldo de un año, pero mi madre me inculcó principios. Nunca he tomado lo que no es mío y nunca lo haré”.

Su acción, que iba a contracorriente de la percepción colectiva sobre los elementos policiacos, además de romper paradigmas le valió a Sergio Ángel Soriano Buendía ser ascendido a oficial segundo por la Secretaría de Seguridad Pública.

Así narró el rescate en la explosión de Iztapalapa

La tragedia en Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó historias de heroísmo y solidaridad que conmovieron a México.

Entre los testimonios que han salido a la luz destaca el del oficial Soriano Buendía, quien relató para Multimedios el momento en que rescató a una mujer y su nieta de apenas 2 años. “Escucho la explosión, siento el calor que pasa encima de mi cabeza y gritos de las personas (...) corro hacia la explosión y veo a una persona, una mujer totalmente quemada (...) y su nieta”, narró.

Soriano quitó la ropa en llamas de ambas y trasladó a la menor a una clínica del IMSS en motocicleta. La imagen del rescate se viralizó en redes. “Sí te pega, pues yo soy padre y tengo una niña también chiquita”, dijo conmovido, agradeciendo a todos los que ayudaron a las víctimas.

En 2015, el oficial fue
En 2015, el oficial fue ascendido en reconocimiento a su integridad. (@SSS_CDMX, X)

Temas Relacionados

Puente de la ConcordiaIztapalapaAlicia Matías TeodoroSergio Ángel Soriano BuendíaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

“Pero sin grabar”: critican a Tammy Parra por documentar ayuda a familias de heridos en explosión de gas en Iztapalapa

La influencer acudió a un hospital para apoyar tras el estallido de la pipa bajo el Puente de la Concordia

“Pero sin grabar”: critican a

Maestra de preescolar se viraliza al exhibir cómo manejar la agresividad y llanto de sus alumnos

La profesora Lesly Olvera explicó la importancia de la paciencia, respeto y amor hacia los alumnos

Maestra de preescolar se viraliza

“Fue una heroína”: hija de Alicia Matías agradece a su mamá por cubrir a su bebé en explosión de pipa en Iztapalapa

La mujer indicó que su mamá sufrió heridas internas, por lo que no tiene un tiempo estimado para su recuperación

“Fue una heroína”: hija de

Carmen Campuzano rechaza a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York: “Hay cosas que van con la clase”

La modelo criticó el nombramiento del cantante en la NYFW y asegura que no representa el legado necesario para un evento internacional del sector del diseño y la alta costura

Carmen Campuzano rechaza a Peso

Hidrobinisa: conoce el primer auto mexicano no contaminante que opera con hidrógeno

Prototipo se usa como transporte escolar del IPN

Hidrobinisa: conoce el primer auto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Naasón Joaquín: incautan más

Caso Naasón Joaquín: incautan más de 1 mdd y evidencias en casas de líderes de La Luz del Mundo

Defensa de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, rechaza acusaciones de EEUU: “Es una campaña imprudente”

Sheinbaum reitera que hay cero impunidad ante casos de huachicol en México: “Erradicaremos por completo el robo de combustible”

“El Z-40″ y “El Z-42″ libran la pena de muerte en EEUU: fiscalía no pedirá la medida para los exlíderes de Los Zetas

Intervención de la CIA para combatir a cárteles del narcotráfico en México “es falsa”, aclara Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Carmen Campuzano rechaza a Peso

Carmen Campuzano rechaza a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York: “Hay cosas que van con la clase”

Dalílah Polanco confiesa que fue víctima de la secta NXIVM | Video

“Marcial Maciel, El Lobo De Dios” lidera el top 10 de series en HBO Max para maratonear el fin de semana

¿Se unirá a ‘La Granja VIP’? Paty Navidad aclara rumores sobre su llegada al reality de TV Azteca

Hospitalizan a Pato Borghetti: éste es su estado de salud hoy 12 de septiembre

DEPORTES

¿Traicionó al Canelo? Este es

¿Traicionó al Canelo? Este es el pronóstico de Julio César Chávez sobre la pelea entre Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: todos los títulos que estarán en disputa en Las Vegas

Quiénes son los mexicanos que buscan hacer historia en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Difunto pierde la ‘cabeza’ ante Atlantis Jr. y le cuesta la victoria a su equipo en la Arena Puebla