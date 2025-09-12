México

Pedro Haces “desembolsa” millón y medio de pesos para comprar Chocolates Rocío a sus compañeros, según Loret de Mola

El diputado morenista compró 400 arcones de Chocolates Rocío, que incluyen una botella de tequila, seis bombones de chocolate rellenos de tequila y una moneda de chocolate con el escudo nacional

Por Miguel Flores

Pedro Haces comrpó 400 arcones
Pedro Haces comrpó 400 arcones a Chocolates Rocío, que fueron entregados a los diputados. (Crédito: Pedro Haces Facebook)

Pedro Haces Barba, líder sindicar y diputado del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), comrpó 400 arcones de Chocolates Rocío, empresa de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y los repartió a sus compañeros de partido, a miembros de partidos aliados y hasta a la oposición en la Cámara de Diputados, con motivo del Día de la Independencia.

Así lo dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola el pasado jueves en su espacio noticioso en el medio Latinus.

“Los arcones son de la marca Finca Rocío, la de los hijos de López Obrador, cada caja incluye una botella de tequila, seis bombones de chocolate rellenos de tequila y una moneda de chocolate con el escudo nacional grabado”, señaló el periodista.

Loret de Mola aseguró que los arcones entregados tienen un precio estimado de 3 mil 500 pesos cada uno, lo que quiere decir que Pedro Haces gastó un millón y medio de pesos “directito a los hijos de López Obrador”.

Chocolates Rocío es una empresa
Chocolates Rocío es una empresa que pertenece a los hijos de AMLO. Foto: Chocolate Finca Rocío

La Finca Rocío es un negocio familiar de chocolates artesanales fundado por Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos de AMLO y su primera esposa, Rocío Beltrán Medina.

En su sitio web, se explica que Rocío Chocolates es de las pocas empresas que se encuentran dentro de la iniciativa “Tree to Bar” (del árbol a la barra), lo que quiere decir que se controla el proceso de fabricación de los chocolates, desde su origen en la finca, hasta el producto final en la ciudad.

Posterior a la cosecha, se explica, el cacao es fermentado y secado, cuidando siempre obtener el mejor resultado posible para posteriormente ser enviado a la Ciudad de México y transformarlo en chocolate dentro de su taller.

En el proceso no participan intermediarios, se asegura, no se compra cacao, manteca de cacao ni pasta de cacao. “Nuestro chocolate es hecho con mucha dedicación desde el árbol hasta la barra”.

