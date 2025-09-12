Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

La madre buscadora aseguró conocer a la nueva titular de la CNB (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Luego de que la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, diera a conocer que la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) será Martha Lidia Pérez, la madre buscadora y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, publicó un mensaje en su perfil de la red social X, en el que externa su apoyo a la nueva titular, además de asegurar que la conoció personalmente durante su gestión en la Fiscalía General de la República (FGR)

“Me da mucho gusto saber que nombraron a Martha Lidia como Comisionada Nacional de Búsqueda. Yo la conocí como Fiscal de desaparecidos en la FGR”, se lee en la publicación.

La madre buscadora celebró la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez (@/CeciPatriciaF)

El reconocimiento de la nueva funcionaria se da luego de que la organización defensora de derechos humanos, Centro Prodh, denunciara en sus redes sociales que el proceso para la elección de la misma fue opaco y sin que se dieran a conocer los parámetros determinantes para escoger al titular de la comisión.

Por otra parte, Colectivos de madres y familias buscadoras no han emitido ningún pronunciamiento, como lo fue durante el proceso de elección para presidir la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, cuando denunciaron que se les hizo a un lado y no tomaron en cuenta sus propuestas.

Esta no es la primera vez que Ceci Flores está en desacuerdo con otros colectivos y organizaciones, tan es así que en mayo de este año, fue denunciada por Indira Navarro, una madre buscadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, por poner en riesgo su integridad y por presuntamente dar declaraciones falsas en su contra.

Según Navarro, Ceci Flores dio una entrevista a un canal de YouTube, donde la acusó de robo y de especular sobre la cifra de personas desaparecidas, aseverando que con esto puso en riesgo su seguridad y la descredita como defensora de derechos humanos.

<b>¿Quién es Martha Lidia Pérez?</b>

Titilar de la Comisión Nacional de Búsqueda Martha Lidia Pérez (@/CeciPatriciaF)

Martha Lidia Pérez es una abogada veracruzana, maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología, con certificación en materia de desaparición forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Ha desempeñado los cargos de titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la (FGR) , Fiscal supervisora y fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en Veracruz, además dio a conocer que durante su gestión en esas dependencias, ha impulsado esquemas de coordinación interinstitucional que derivaron en judicializaciones históricas de casos de desaparición.