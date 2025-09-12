La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar entre su público, por lo que este viernes no será la excepción, ya que contará con invitados de lujo que entrarán por sorpresa al reality show.

En caso de que el comediante resulte ganador, podría sacar a Dalílah Polanco o Shiky de la placa de nominados, pero en caso de que Mercury lo venza, tendrá la oportunidad de salvarse a el mismo de la eliminación.

El creador de contenido venció a Elaine Haro en el elevador, lo que le dio su lugar en el reto final por la salvación, donde se enfrentará a ‘El Guana’, el líder de la semana.

Después del reto por la salvación, uno de ellos será eliminado de la placa de nominados y permanecerá una semana más dentro del reality show.

