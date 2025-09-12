México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: los habitantes se alistan para la fiesta temática en la que estarán Jorge Medina y Josi Cuen

Por Jazmín González

Guardar
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México la tarde de hoy 12 de septiembre. (La Casa de los Famosos México)
20:28 hsHoy

Habitantes nominados la tarde de hoy 12 de septiembre

  1. Alexis Ayala
  2. Aldo de Nigris
  3. Abelito
  4. Aarón Mercury
  5. Elaine Haro
  6. Dalílah Polanco
  7. Shiky

Después del reto por la salvación, uno de ellos será eliminado de la placa de nominados y permanecerá una semana más dentro del reality show.

20:27 hsHoy

Aarón Mercury se enfrenta a Guana por la salvación

El creador de contenido venció a Elaine Haro en el elevador, lo que le dio su lugar en el reto final por la salvación, donde se enfrentará a ‘El Guana’, el líder de la semana.

En caso de que el comediante resulte ganador, podría sacar a Dalílah Polanco o Shiky de la placa de nominados, pero en caso de que Mercury lo venza, tendrá la oportunidad de salvarse a el mismo de la eliminación.

20:24 hsHoy

Jorge Medina y Josi Cuen, exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón, entrarán a La Casa de los Famosos México

Los cantantes tienen preparada una sorpresa para los seguidores del reality show 24/7

Por Jazmín González

La gira 'Juntos' llegará hasta
La gira 'Juntos' llegará hasta La Casa de los Famosos México (RS)

La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar entre su público, por lo que este viernes no será la excepción, ya que contará con invitados de lujo que entrarán por sorpresa al reality show.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 3LCDLFMXTelevisaViX24/7Jorge MedinaJosi Cuenmexico-entretenimiento

Últimas noticias

Metro y Metrobús de CDMX tendrán horario especial en fiestas patrias 2025: así operarán el 15 y 16 de septiembre

La Semovi informó que todos los transportes públicos operarán con horario de día festivo

Metro y Metrobús de CDMX

Secretaría de Salud confirma 10 personas muertas tras explosión de pipa en Puente de la Concordia

También reportó que 24 personas han sido dadas del alta a más de dos días del accidente ocurrido en Iztapalapa

Secretaría de Salud confirma 10

Los hijos de Liam y Noel Gallagher de Oasis visitan de sorpresa el Centro Cultural PILARES en CDMX: “Rockeando”

Anaïs, Donovan y Sonny visitan el espacio en Zona Rosa previo a los esperados conciertos, despertando entusiasmo entre asistentes y fans del legado británico

Los hijos de Liam y

IPN confirma la muerte de un trabajador, por la explosión de gas en Iztapalapa: ya suman dos

En los próximos días se darán a conocer nuevas regulaciones para la transportación de materiales peligrosos por vialidades y zonas urbanas

IPN confirma la muerte de

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Las Águilas reciben al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes en ambas ramas, donde el orgullo de ambas escuadras está en juego

América vs Chivas: cuándo, a

ÚLTIMAS NOTICIAS

No hay que preocuparse por

No hay que preocuparse por la caída mundial de la fertilidad

¿Un simple chiste o una clase de matemáticas encubierta?: la escena de Los Simpson que esconde tres números fascinantes

Wanda Nara demandaría a L-Gante por dichos sexistas en su contra

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón”, en el 50° aniversario de su estreno

Ni dólar ni tasas: cuál es la moneda que despierta cada vez más interés entre los inversores en medio de la incertidumbre

INFOBAE AMÉRICA

Steven Spielberg revive la magia

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón”, en el 50° aniversario de su estreno

Las series más populares de Prime Video en Estados Unidos para engancharse este día

Las series más populares de Netflix en Estados Unidos para engancharse este día

Qué serie ver esta noche en Paramount+ Estados Unidos

Qué serie o película ver esta noche en Hulu Estados Unidos

DEPORTES

El DT del Chelsea elogió

El DT del Chelsea elogió el nivel de Enzo Fernández y explicó por qué se demora el debut de Garnacho

La sentencia del DT del Aston Villa por el traspaso fallido del Dibu Martínez al Manchester United

“Flavio Briatore ya no me habla”: la fuerte revelación de un expiloto de la F1 luego criticar al jefe de Alpine

Copa Davis: Sander Arends-Sem Verbeek, los doblistas que buscarán mantener vivo a los Países Bajos ante Argentina

El “infierno” alegre y naranja en el que Argentina sacó ventaja ante Países Bajos por los Qualifiers de la Copa Davis