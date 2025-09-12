México

Internan a menor de edad reclutado por el CJNG y ligado al asesinato del regidor de Ocuilan, Edomex

En el ataque contra los funcionarios participaron cuatro sujetos, entre ellos el ahora sentenciado

Por Luis Contreras

El regidor habría estado ligado con un grupo criminal originario de Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 17 años fue internado debido a su presunta participación en el homicidio de dos funcionarios del ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México. Las averiguaciones de las autoriades mexiquenses indican que dicho sujeto, y otros tres implicados, al parecer fueron reclutados por miembros de un grupo criminal originario de Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 11 de septiembre la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó que el menor de edad estará cinco años en internamiento en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

Habrían sido reclutados para realizar funciones de vigilancia

Las Fiscalía mexiquense indica que el menor de edad y otro de los implicados en el ataque contra los funcionarios “habrían sido “reclutados” por integrantes de un grupo delictivo con orígenes en ese estado [Jalisco]. Posteriormente fueron trasladados al Estado de México, en donde habrían realizado acciones de vigilancia, así como informar sobre la presencia de autoridades policiacas en el Valle de Toluca".

Tres de los detenidos por el ataque contra los funcionarios (FGJEM)

Por el ataque que derivó en la muerte del regidor de Ocuilan, Alejo Cedillo Cedillo, y el Secretario Técnico del Ayuntamiento, Luis López Cedillo fueron detenidos cuatro individuos, tres mayores de edad identificados como Santiago “N”, Arturo “N” y Eulices “N”, además del menor de identidad reservada, ligados al grupo criminal referido.

Tanto el menor, ahora internado, como Santiago “N” habrían sido contratados para efectuar el asesinato del regidor de Ocuilan. Además, la FGJEM añade que dicho funcionario habría estado ligado con un grupo delictivo originario de Michoacán.

Respecto a los tres mayores de edad detenidos, todos ellos están vinculados a proceso y cuentan con la medida cautelar de prisión preventiva, actualmente bajo investigación complementaria.

Fue el 20 de marzo pasado que los dos funcionarios fueron atacados cuando estaban en una camioneta en el estacionamiento del ayuntamiento. A dicho lugar llegaron cuatro individuos, entre ellos el ahora internado y quien accionó un arma de fuego contra las víctimas para luego huir del lugar.

Como consecuencia del ataque el regidor murió en el sitio, mientras que su acompañante fue llevado a un hospital y murió en las instalaciones.

Presuntos asesinos de funcionarios de la CDMX sigue prófugos

En CDMX fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz (ANAYELI TAPIA/ INFOBAE)

Al Edomex huyeron los sujetos acusados del asesinato en la Ciudad de México de Ximena Guzmán y José Muñoz (cercanos a la jefa de Gobierno Clara Brugada), hechos registrados el 14 de mayo pasado. A pesar de la captura de 14 personas, las autoridades indican que el tirador y autores materiales del crimen siguen prófugos.

