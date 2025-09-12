Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

(FOTO: SSPC)

La detención de Miguel Ángel “H”, alias El Miguel, representó un nuevo golpe a la estructura del Cártel de Tláhuac (CDT) en la Ciudad de México (CDMX). Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron al presunto principal colaborador de María de los Ángeles Ramírez Arvizu, alias La Gela, exesposa de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, fundador y exlíder CDT abatido en 2017.

El Cártel de Tláhuac es reconocido por operar principalmente en la colonia Agrícola Metropolitana, alcaldía Tláhuac y la alcaldía Iztapalapa. El operativo, realizado hoy por la mañana, forma parte de los esfuerzos para frenar las actividades delictivas de alto impacto en la zona oriente y sur de la capital.

La intervención policial se llevó a cabo en la calle Adriana Sur, entre Avenida La Turba y Jacobo de Lieja. Elementos de inteligencia detectaron a un hombre que manipulaba lo que parecía una pistola y varias bolsas transparentes, similares a las empleadas para la distribución de narcóticos.

Al acercarse, los agentes observaron que el individuo intentó huir, pero fue interceptado y sometido a una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación.

(FOTO: SSPC)

Durante la inspección, los oficiales aseguraron un arma de fuego con un cargador y tres cartuchos útiles, 67 bolsitas de plástico con hierba verde seca con características de marihuana, 92 envoltorios de papel blanco y 27 de papel rojo con una sustancia sólida en piedra, presuntamente cocaína, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

La caída de un líder, el surgimiento de una lideresa

Las investigaciones policiales indican que, tras la caída de El Ojos y la detención de otras figuras como María de los Ángeles y Samantha Pérez, alias La Sam, la organización criminal ha mantenido su estructura y operaciones bajo el liderazgo de La Gela, con El Miguel como uno de sus operadores clave.

Las autoridades atribuyen al grupo una amplia gama de delitos, entre los que se encuentran el narcomenudeo, homicidio, extorsión bajo la modalidad conocida como Gota a Gota, cobro de piso a establecimientos comerciales, así como actos de tortura contra bicitaxistas y comerciantes que se resisten a pagar las cuotas impuestas.

Estas actividades se concentran principalmente en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, donde la célula delictiva mantiene una presencia activa y una red de distribución de drogas y extorsión.

El Cártel de Tláhuac, pese a los golpes sufridos en su cúpula, ha logrado conservar su influencia en la zona oriente y sur de la Ciudad de México.

Los trabajos de inteligencia de la SSC permitieron identificar los principales puntos de operación y los mecanismos de control que la organización ejerce sobre el territorio, afectando la seguridad de comerciantes y habitantes de la región.