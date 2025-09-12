México

Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

La reciente operación policial expuso la compleja red de delitos y extorsión que afecta a la zona sur de la capital, donde la organización mantiene su influencia pese a los golpes a su cúpula

Por Carlos Salas

Guardar
(FOTO: SSPC)
(FOTO: SSPC)

La detención de Miguel Ángel “H”, alias El Miguel, representó un nuevo golpe a la estructura del Cártel de Tláhuac (CDT) en la Ciudad de México (CDMX). Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron al presunto principal colaborador de María de los Ángeles Ramírez Arvizu, alias La Gela, exesposa de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, fundador y exlíder CDT abatido en 2017.

El Cártel de Tláhuac es reconocido por operar principalmente en la colonia Agrícola Metropolitana, alcaldía Tláhuac y la alcaldía Iztapalapa. El operativo, realizado hoy por la mañana, forma parte de los esfuerzos para frenar las actividades delictivas de alto impacto en la zona oriente y sur de la capital.

La intervención policial se llevó a cabo en la calle Adriana Sur, entre Avenida La Turba y Jacobo de Lieja. Elementos de inteligencia detectaron a un hombre que manipulaba lo que parecía una pistola y varias bolsas transparentes, similares a las empleadas para la distribución de narcóticos.

Al acercarse, los agentes observaron que el individuo intentó huir, pero fue interceptado y sometido a una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación.

(FOTO: SSPC)
(FOTO: SSPC)

Durante la inspección, los oficiales aseguraron un arma de fuego con un cargador y tres cartuchos útiles, 67 bolsitas de plástico con hierba verde seca con características de marihuana, 92 envoltorios de papel blanco y 27 de papel rojo con una sustancia sólida en piedra, presuntamente cocaína, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

La caída de un líder, el surgimiento de una lideresa

Las investigaciones policiales indican que, tras la caída de El Ojos y la detención de otras figuras como María de los Ángeles y Samantha Pérez, alias La Sam, la organización criminal ha mantenido su estructura y operaciones bajo el liderazgo de La Gela, con El Miguel como uno de sus operadores clave.

Las autoridades atribuyen al grupo una amplia gama de delitos, entre los que se encuentran el narcomenudeo, homicidio, extorsión bajo la modalidad conocida como Gota a Gota, cobro de piso a establecimientos comerciales, así como actos de tortura contra bicitaxistas y comerciantes que se resisten a pagar las cuotas impuestas.

Tras la caída de El
Tras la caída de El Ojos y la detención de otras figuras como María de los Ángeles y Samantha Pérez, alias La Sam, la organización criminal ha mantenido su estructura y operaciones bajo el liderazgo de La Gela.

Estas actividades se concentran principalmente en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, donde la célula delictiva mantiene una presencia activa y una red de distribución de drogas y extorsión.

El Cártel de Tláhuac, pese a los golpes sufridos en su cúpula, ha logrado conservar su influencia en la zona oriente y sur de la Ciudad de México.

Los trabajos de inteligencia de la SSC permitieron identificar los principales puntos de operación y los mecanismos de control que la organización ejerce sobre el territorio, afectando la seguridad de comerciantes y habitantes de la región.

Temas Relacionados

Cártel de TláhuacCDMXSSCLa GelaNarcomenudeoExtorsión gota a gotaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Las Águilas reciben al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes en ambas ramas, donde el orgullo de ambas escuadras está en juego

América vs Chivas: cuándo, a

Cae socio de “El Señor de los Buques” por huachicol fiscal en Tamaulipas

Los vínculos familiares y comerciales de los implicados fueron determinantes para que las autoridades avancen en la investigación de una red que opera en varios estados

Cae socio de “El Señor

Cuál es la diferencia entre la fortuna de Larry Ellison, la nueva persona más rica del mundo, y Carlos Slim

Larry Ellison cuenta con una fortuna de USD 393 mil millones

Cuál es la diferencia entre

Sinaloa celebrará el Grito de Independencia en medio de 10 mil efectivos y sistema antidrones de seguridad

El gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios estatales respaldaron las intención de festejar el mes patrio a partir de “blindar” a la ciudadanía y los 20 municipios de la entidad

Sinaloa celebrará el Grito de

Asociación Mexicana de Bebidas responde a Sheinbaum sobre iniciativa de incremento al IEPS en bebidas saborizadas

Advierte que el aumento propuesto por el gobierno no reducirá la obesidad, pero sí encarecerá los precios y afectará a los hogares de menores ingresos

Asociación Mexicana de Bebidas responde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae socio de “El Señor

Cae socio de “El Señor de los Buques” por huachicol fiscal en Tamaulipas

Sinaloa celebrará el Grito de Independencia en medio de 10 mil efectivos y sistema antidrones de seguridad

Reportan investigación abierta de la FGR a Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero y huachicol fiscal

Caso Naasón Joaquín: incautan más de 1 mdd y evidencias en casas de líderes de La Luz del Mundo

Defensa de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, rechaza acusaciones de EEUU: “Es una campaña imprudente”

ENTRETENIMIENTO

El bar de Oasis llega

El bar de Oasis llega México: de qué se trata, fechas, ubicación y precios del ‘Definitely Maybe’ de Manchester

Presumen lujos y viajes de Alexis Ayala a Europa tras decir en ‘LCDLFMX’ que atraviesa una crisis financiera

Accidente en Sale el Sol: interrumpen transmisión en vivo tras flamazo en la cocina | Video

Carin León en Sphere: cuándo salen a la venta los boletos para sus conciertos en Las Vegas

¿Quieres ver a Camilo Séptimo gratis? te decimos dónde y cuándo

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Psycho Clown se solidariza con víctimas de explosión en Puente de la Concordia: “Dios los bendiga”

Canelo Álvarez presume su Lamborghini Revuelto antes de enfrentar a Crawford: esto es lo que costó

¿Traicionó al Canelo? Este es el pronóstico de Julio César Chávez sobre la pelea entre Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford