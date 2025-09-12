México

Caifanes dará concierto gratuito por el Día de la Independencia en esta alcaldía de CDMX

La banda anunció que se presentará para celebrar el 15 de septiembre

Por Ignacio Izquierdo

Caifanes anuncia show en la Ciudad de México Crédito: Instagram @caifanesmx

El anuncio de la presentación de Caifanes en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México a tan solo tres días del festejo por el Grito de Independencia.

La presentación oficial fue realizada este viernes 12 de septiembre por medio de las redes sociales tanto de la alcaldía como de la banda, confirmando así la expectativa de los seguidores de una de las agrupaciones más emblemáticas del rock en español.

Caifanes, una de las bandas más emblemáticas del rock en español (Caifanes MX / UNAM)

El concierto se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre a partir de las 21 horas en la explanada de la alcaldía. Será un evento con acceso gratuito y sin áreas VIP, permitiendo la asistencia libre a todo el público interesado.

Para quienes deseen asistir, la dirección exacta es Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, CP 15900, Ciudad de México.

Con esta actividad, la alcaldía busca ofrecer una opción cultural y musical relevante durante las celebraciones patrias, reuniendo a los asistentes en una noche que combinará tradición y música icónica.

Las mejores canciones de Caifanes que posiblemente tocarán en la explanada de Venustiano Carranza

(Mar L./Infobae México)

El grupo mexicano Caifanes es reconocido por su amplia influencia dentro del rock en español, destacando durante décadas como uno de los máximos exponentes del género en América Latina. Su discografía incluye canciones que han trascendido distintas generaciones y se mantienen vigentes en presentaciones en vivo, listas de reproducción y festivales.

Entre sus temas de mayor impacto se encuentra Afuera, con una letra directa y un ritmo que ha quedado grabado en la memoria colectiva de su público. La Celula Que Explota representa otro de los momentos imprescindibles en su repertorio, fusionando elementos tradicionales con una identidad sonora propia. El grupo consolidó su popularidad con piezas como Viento, la cual es identificada frecuentemente como una de las canciones más emblemáticas de la banda.

Otras composiciones relevantes incluyen Aviéntame, reconocida por su sensibilidad y profundidad lírica, así como Mátenme porque me muero y Los dioses ocultos, que suelen formar parte de los momentos centrales en sus conciertos. Temas como Aquí no es así, Perdí mi ojo de venado y Nada también disfrutan de alta preferencia entre los seguidores y forman parte de su repertorio habitual.

Las canciones de Caifanes permanecen entre las más escuchadas del rock latino y su legado continúa inspirado nuevos proyectos musicales y variados públicos.

