Tercer confirmado de La Granja VIP 2025: esta famosa youtuber llega al 24/7 del reality de TV Azteca

Muy pronto comenzará este reality - Foto: Azteca

El reality más esperado de TV Azteca suma a una figura explosiva a su lista de participantes. Kim Shantal, la creadora de contenido que ha construido un ejército de seguidores en plataformas digitales, se convirtió en la tercera confirmada de La Granja VIP 2025 y promete encender la pantalla con su carácter directo y su estilo irreverente.

“Digan lo que digan aquí estoy, más fuerte y sin ganas de quedarme callada”, declaró la influencer en el promocional con el que la producción reveló su ingreso. La frase no es casual: se trata de una advertencia clara para quienes esperaban verla en un papel discreto.

Azteca estrenará muy pronto este reality show Crédito: La Granja VIP

La producción no dejó espacio a la duda sobre el perfil que representará en esta aventura televisiva.

“¿Polémica asegurada en #LaGranjaVIP? #KimShantal llega lista para dar de qué hablar. La tercera granjera ya está aquí ¡#KimShantal entra a #LaGranjaVIP para revolucionarlo todo!”.

En otra pieza promocional, el equipo detrás del programa reforzó el mensaje: “Belleza, actitud y mucha polémica #KimShantal llega a #LaGranjaVIP lista para brillar y dar de qué hablar”. Con ello, la cadena no solo confirma a la youtuber, sino que construye desde el arranque una narrativa de confrontación y espectáculo.

La influencer será parte de este programa - Foto: Azteca

¿Cuándo se estrenará La Granja VIP?

El formato, que debutará el domingo 12 de octubre por Azteca Uno, tiene como premisa sacar a los famosos de su mundo de reflectores y colocarlos frente a la rudeza del campo. Allí, lejos de los sets y del confort citadino, deberán ordeñar vacas, cumplir labores agrícolas y demostrar si la fama también resiste el barro, el sol y la convivencia forzada.

Antes de Kim Shantal, los nombres de Alfredo Adame y Jawy Méndez ya se habían confirmado, lo que configura un casting que equilibra personalidades explosivas con figuras del entretenimiento popular. El trío inicial augura tensión, rivalidad y una buena dosis de espectáculo frente a las cámaras del 24/7.

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

¿Quiénes serán los conductores y jueces en La Granja VIP?

La conducción estará en manos de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva como coconductora y Mallezza desde la trinchera digital, encargada de mantener el pulso en redes sociales.

En cuanto a la evaluación, la responsabilidad recaerá en un jurado que combina experiencia y mirada crítica: Linet Puente, Flor Rubio y Lola Cortés. Ellas dictaminarán quién logra adaptarse al campo y quién se pierde entre la tensión y el cansancio.

Con esta confirmación, La Granja VIP 2025 refuerza su estrategia: apostar por figuras que no teman al escrutinio público y que comprendan que, en un reality de encierro y trabajo físico, la verdadera competencia no está en la fama, sino en la capacidad de resistencia.

Kim Shantal entra con una promesa implícita: no callarse, no bajar la guardia y, sobre todo, regalarle al espectador lo que busca en este tipo de programas: momentos impredecibles. TV Azteca parece tener claro que el terreno de la polémica no se siembra, se cultiva. Y en octubre, todo México verá si la granja soporta el huracán digital que acaba de llegar.

Foto: IG @kimshantal