México

Tercer confirmado de La Granja VIP 2025: esta famosa youtuber llega al 24/7 del reality de TV Azteca

Conoce todos los detalles de esta nueva participante que entrará al reality

Por Armando Pereda

Guardar
Muy pronto comenzará este reality
Muy pronto comenzará este reality - Foto: Azteca

El reality más esperado de TV Azteca suma a una figura explosiva a su lista de participantes. Kim Shantal, la creadora de contenido que ha construido un ejército de seguidores en plataformas digitales, se convirtió en la tercera confirmada de La Granja VIP 2025 y promete encender la pantalla con su carácter directo y su estilo irreverente.

“Digan lo que digan aquí estoy, más fuerte y sin ganas de quedarme callada”, declaró la influencer en el promocional con el que la producción reveló su ingreso. La frase no es casual: se trata de una advertencia clara para quienes esperaban verla en un papel discreto.

Azteca estrenará muy pronto este reality show Crédito: La Granja VIP

La producción no dejó espacio a la duda sobre el perfil que representará en esta aventura televisiva.

“¿Polémica asegurada en #LaGranjaVIP? #KimShantal llega lista para dar de qué hablar. La tercera granjera ya está aquí ¡#KimShantal entra a #LaGranjaVIP para revolucionarlo todo!”.

En otra pieza promocional, el equipo detrás del programa reforzó el mensaje: “Belleza, actitud y mucha polémica #KimShantal llega a #LaGranjaVIP lista para brillar y dar de qué hablar”. Con ello, la cadena no solo confirma a la youtuber, sino que construye desde el arranque una narrativa de confrontación y espectáculo.

La influencer será parte de
La influencer será parte de este programa - Foto: Azteca

¿Cuándo se estrenará La Granja VIP?

El formato, que debutará el domingo 12 de octubre por Azteca Uno, tiene como premisa sacar a los famosos de su mundo de reflectores y colocarlos frente a la rudeza del campo. Allí, lejos de los sets y del confort citadino, deberán ordeñar vacas, cumplir labores agrícolas y demostrar si la fama también resiste el barro, el sol y la convivencia forzada.

Antes de Kim Shantal, los nombres de Alfredo Adame y Jawy Méndez ya se habían confirmado, lo que configura un casting que equilibra personalidades explosivas con figuras del entretenimiento popular. El trío inicial augura tensión, rivalidad y una buena dosis de espectáculo frente a las cámaras del 24/7.

Tentativamente, La Granja VIP se
Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

¿Quiénes serán los conductores y jueces en La Granja VIP?

La conducción estará en manos de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva como coconductora y Mallezza desde la trinchera digital, encargada de mantener el pulso en redes sociales.

En cuanto a la evaluación, la responsabilidad recaerá en un jurado que combina experiencia y mirada crítica: Linet Puente, Flor Rubio y Lola Cortés. Ellas dictaminarán quién logra adaptarse al campo y quién se pierde entre la tensión y el cansancio.

Con esta confirmación, La Granja VIP 2025 refuerza su estrategia: apostar por figuras que no teman al escrutinio público y que comprendan que, en un reality de encierro y trabajo físico, la verdadera competencia no está en la fama, sino en la capacidad de resistencia.

Kim Shantal entra con una promesa implícita: no callarse, no bajar la guardia y, sobre todo, regalarle al espectador lo que busca en este tipo de programas: momentos impredecibles. TV Azteca parece tener claro que el terreno de la polémica no se siembra, se cultiva. Y en octubre, todo México verá si la granja soporta el huracán digital que acaba de llegar.

Foto: IG @kimshantal
Foto: IG @kimshantal

Temas Relacionados

Kim ShantalLa Granja VIPAztecaAlfredo AdameJawy Méndezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar el Smoothie Red: jugo energético y desintoxicante con ingredientes naturales

Es una alternativa refrescante y saludable para quienes buscan más energía, antioxidantes y un impulso natural en su día a día

Infobae

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 11 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 11 de septiembre?

Los habitantes terminaron la prueba por el presupuesto semanal y esta noche conocerán si cumplieron con el reto o no

¿Qué pasó en La Casa

Exceso de velocidad y regulación empresarial: las dos posibles hipótesis por explosión de pipa en Iztapalapa, según FGJCDMX

En esa misma línea, las autoridades del gobierno de la CDMX han señalado que el estado de salud del conductor de la unidad con Gas LP es crítico hasta el momento

Exceso de velocidad y regulación

Suman 8 fallecidos y 94 personas heridas tras explosión en Iztapalapa, Clara Brugada actualiza lista de víctimas

La jefa de gobierno afirmó que hubo un despliegue masivo de todos los niveles de gobierno y de servicios de emergencia

Suman 8 fallecidos y 94
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delegado de la FGR en

Delegado de la FGR en Sonora es ligado a casos de huachicol, niega supuesta detención

Imponen prisión preventiva a mujer por presunto feminicidio en Ciudad Juárez, habría extraído neonato a joven embarazada

Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa tras cuarta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán

CJNG estaría detrás de atentado contra sacerdotes y “Servidores de la Nación” en Morelia, Michoacán

Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 11 de septiembre?

¿Aarón Mercury es gay? Su hermano destapa toda la verdad sobre el participante de La Casa de los Famosos México 3

Jesse & Joy revelan el lado oscuro de su infancia bajo control religioso de su padre: “Nos tenía asfixiados”

Las Poquianchis: ésta es la historia real en la que se basa la serie ‘Las Muertas’ de Luis Estrada

“No soy su enemigo”: Gustavo Adolfo Infante ‘le manda besos en la frente’ a La Cotorrisa tras críticas a la prensa

DEPORTES

Noche de UFC en San

Noche de UFC en San Antonio: cinco mexicanos buscarán la victoria en el octágono este 13 de septiembre

Conoce al UAL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa: historia, relevancia y posibilidades de Champions

¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini

Aaron Ramsey compara la Liga MX con ligas europeas y destaca su alta calidad: “No hay mucha diferencia”

¡Sigue la leyenda! Memo Ochoa es anunciado como nuevo jugador del Limassol