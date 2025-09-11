México

Se forma la Depresión Tropical 13-E frente a Acapulco: SMN espera su evolución al ciclón Mario

Los pronósticos indican que el sistema se desplazará frente a la costa de Guerrero

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El fenómeno tiene actualmente 90
El fenómeno tiene actualmente 90 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico. (NHC)

La tarde de este jueves 11 de septiembre se formó la Depresión Tropical 13-E frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera su evolución a la tormenta tropical Mario durante el transcurso del viernes.

A las 15:00 horas de este jueves, el sistema se localizó a 95 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 195 kilómetros al sureste de Acapulco, ambas localidades del estado de Guerrero.

El Meteorológico detalló que la depresión tropical Trece-E en el océano Pacífico nororiental ha activado alertas en las costas de Guerrero y Oaxaca debido a la previsión de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en la región.

Este nuevo sistema tropical generará
Este nuevo sistema tropical generará alto oleaje en el puerto de Acapulco. FOTO: REUTERS/Javier Verdin

Los vientos máximos sostenidos alcanzaron 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, mientras que el desplazamiento del fenómeno se registró hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

De acuerdo con los modelos de pronóstico, el trayecto de la depresión tropical Trece-E continuará en los próximos días de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano.

Este comportamiento incrementa la probabilidad de que los desprendimientos nubosos y el arrastre de humedad asociados al sistema impacten de forma directa en los estados de Guerrero y Oaxaca.

El Sistema Meteorológico advirtió que el sistema generará lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en ambas entidades.

Además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las zonas costeras afectadas.

Estas condiciones adversas podrían provocar descargas eléctricas, encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas bajas, así como la caída de árboles y anuncios publicitarios debido a la fuerza del viento.

Ante este panorama, se ha exhortado a la población a mantenerse atenta a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones frente al viento y el oleaje elevado.

