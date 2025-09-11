Qué significa Tijuana 664, la frase que siempre dice Emiliano Aguilar

(IG: @emiliano_aguilar.t)

La frase “puro Tijuana 664” ha irrumpido con fuerza en el universo digital mexicano, transformándose en un emblema de identidad y pertenencia para Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar. Este lema, que ha inundado sus transmisiones y publicaciones en redes sociales, ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un fenómeno cultural que despierta la curiosidad de miles de seguidores.

El origen de la expresión se encuentra en la lada telefónica de Tijuana, Baja California: el número 664. Esta ciudad fronteriza, reconocida por su dinamismo cultural y su influencia en la música y el entretenimiento, ha sido reivindicada por Emiliano Aguilar como parte central de su identidad.

En sus perfiles digitales, el cantante se describe como “Tijuanero 66-4 LBR”, y en una de sus publicaciones recientes en Instagram manifestó: “Una canción en inglés para mi gente que me lo pide, los quiero un chingo puro México puro #Tijuana664”, reforzando su vínculo con la ciudad y su gente.

La popularidad de la frase se ha visto potenciada por el lanzamiento, el 21 de junio de 2025, de la canción “Tijuana 664”, una colaboración entre Palida y Emiliano Aguilar. El tema explora vivencias urbanas y cotidianas de la frontera, abordando la vida en la ciudad, el ambiente callejero y las experiencias personales del propio cantante.

Las letras, que hacen referencia a la cotidianidad tijuanense, las tensiones sociales y la violencia, han consolidado la expresión como un símbolo de orgullo y pertenencia para quienes se identifican con la cultura local.

El impacto de “Tijuana 664” no se limita al ámbito musical. Diversas marcas y comercios han adoptado la frase como parte de su identidad, destacando el caso de I Love 664 Tijuana, una empresa que comercializa productos como playeras, sudaderas, chamarras, gorras y jerseys, todos ellos con diseños que incorporan el lema.

Esta apropiación comercial ha contribuido a que la expresión se consolide como un distintivo de la cultura tijuanense.

La reiteración de “puro Tijuana 664” en los contenidos de Emiliano Aguilar responde a una necesidad de reafirmar su origen y su sentido de pertenencia. Según la percepción de sus seguidores en redes sociales, la frase ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo genuino de identidad, más allá de su significado geográfico.

Por qué Emiliano Aguilar apareció con una gorra del CJNG

En paralelo a la consolidación de este lema, Emiliano Aguilar ha protagonizado diversas polémicas familiares que han amplificado su visibilidad mediática.

Emiliano Aguilar genera polémica al lucir gorra alusiva a 'El Mencho' en transmisión en vivo (Recorte)

Una de las más recientes se produjo durante una transmisión en vivo el 9 de septiembre de 2025, cuando el cantante apareció portando una gorra negra con dos gallos en la parte frontal, un símbolo asociado a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La prenda, un modelo denominado ‘Gallo adiamantada gorra gamuza trucker hat’ de la marca Chucky Hats, se comercializa en México por 75 dólares (USD75) o $1.397,82 pesos mexicanos, sin incluir gastos de envío.

Durante la transmisión, Emiliano Aguilar explicó que la gorra fue un obsequio de la marca y, aunque accedió a retirársela a petición de sus seguidores, en ningún momento hizo referencia explícita al cártel ni emitió comentarios relacionados con el crimen organizado. La aparición con este accesorio generó una oleada de reacciones en redes sociales y convirtió la prenda en uno de los artículos más comentados de Chucky Hats.