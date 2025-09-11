México

Qué es la esofagitis, enfermedad que padece Victoria Ruffo

La actriz planea regresar a las telenovelas en 2026 de la mano de José Alberto ‘El Güero’ Castro

Por Adriana Castillo

Victoria Ruffo habló sobre su salud cuando fue a acompañar a su hijo, José Eduardo Derbez, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Crédito: @victoriaruffo31, X)

Victoria Ruffo compartió nuevos detalles sobre su estado de salud. Esto luego de que en varias ocasiones ha sido captada en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Ya me descubrieron que lo que tengo… es esofagitis”, declaró para el programa Despierta América.

La actriz, conocida en el medio artístico nacional como ‘La reina de las telenovelas’, no profundizó en detalles; sin embargo, aseguró que se encuentra estable y bajo tratamiento médico.

La estrella de las telenovelas está sufriendo las consecuencias de diversas caídas que ha tenido (Foto: YouTube Berenice Ortiz)

“Es cuestión del reflujo. Cuando tienes reflujo, se te va quemando el esófago y obviamente las cuerdas (vocales). Se forman una serie de flemas, un desastre que solamente los doctores saben, pero ya me dieron medicina y estoy muy bien”, añadió.

¿Qué es la esofagitis?

La esofagitis es la inflamación del esófago, el conducto que lleva el alimento desde la boca al estómago, y puede ser provocada por múltiples factores, tales como reflujo de ácido gástrico, infecciones, alergias a ciertos alimentos y efectos adversos de algunos medicamentos o irritantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales síntomas son: sensación de ardor en el pecho, dolor al tragar, molestias en la garganta, y en algunos casos, dificultad para comer o tragar alimentos sólidos.

Esta enfermedad se puede diagnosticar mediante una endoscopía o biopsias, además de que se deben realizar otros estudios de los síntomas del paciente.

El tratamiento varía según la causa: pueden prescribirse medicamentos que reduzcan la acidez, antibióticos o antifúngicos si se detecta una infección, o bien modificaciones en la dieta y eliminación de alimentos problemáticos cuando se trata de una causa alérgica.

Victoria Ruffo junto a José Eduardo Derbez. (jose_eduardo92, Instagram)

En todos los casos, se destaca la importancia de consultar al profesional de la salud para determinar el abordaje adecuado.

¿Cuándo regresará Victoria Ruffo a las telenovelas?

La actriz concedió una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde reveló que muy pronto regresará a las telenovelas con un protagónico que está trabajando con nada más ni nada menos que José Alberto ‘El Güero’ Castro.

“Ya se está planeando todo para hacerlo el año que entra, algo con ‘El Güero’ Castro, es lo único que puedo adelantar”, declaró.

Victoria Ruffo junto a su nieta Tessa. (Crédito: victoriaruffo)

La ‘Reina de las telenovelas’ comentó que, desde su perspectiva, es necesario que los actores dejen descansar al público.

“Los extraño, pero creo que es necesario. La gente de repente se aburre de ver a los mismos actores en una y otra y otra que dicen ‘bueno, que no hay más gente’. Entonces, de alguna manera descansas tú y descansa la gente de verte en la pantalla; haces que te extrañen”, comentó.

