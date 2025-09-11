México

Lluvias CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías para hoy miércoles 10 de septiembre

Las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre en la mayor parte de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este miércoles 10 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

Serán las 16 alcaldías de la capital del país donde se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de esta fecha, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas, ya que las fuertes lluvias esperadas serán más intensas en unos sitios que en otros.

Las lluvias se esperan en
Las lluvias se esperan en las 16 alcaldías de CDMX y Protección Civil local emitió recomendaciones al respecto. Crédito: Cuartoscuro

Ante esto, Protección Civil emitió doble alerta (amarilla y naranja) por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre en toda la Ciudad de México.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde será activada la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre.

En tanto, las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan, fue emitida la alerta naranja por fuertes lluvias para esta misma fecha.

Debido a la doble alerta y el pronóstico de fuertes lluvias acompañadas de granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 10 de septiembre:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Vecinos de alcaldias al sur de la capital documentaron la lluvia y granizo que se precipitó durante la noche de este 21 de julio de 2025 (X-@OVIALCDMX/@TlalpanVecinos/@danychirino/)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en todas las alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 7 alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 10 de septiembre será a las 17:15 a las 00:00 del jueves 11 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

14 alcaldías de CDMX estarán
14 alcaldías de CDMX estarán en alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
2 alcaldías de CDMX estarán
2 alcaldías de CDMX estarán en alerta naranja por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

