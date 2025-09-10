México

Mala calidad del aire en CDMX: esta es la alcaldía mas contaminada este 10 de septiembre

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de este 10 de septiembre a las 15:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.

La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.

Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital aseguró que la calidad del aire es “Mala” este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 6, esto significa que “necesita protección” frente a la intensidad del sol.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Aplica un protector solar con FPS de 30+.

Procura permanecer en la sombra o en interiores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Mala
  • Benito Juárez (BJU): Aceptable
  • Azcapotzalco (CAM): Buena
  • Coyoacán (CCA): Aceptable
  • Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento
  • Gustavo A. Madero (GAM): Buena
  • Cuauhtémoc (HGM): Buena
  • Iztacalco (IZT): Aceptable
  • Venustiano Carranza (MER): Buena
  • Miguel Hidalgo (MGH): Buena
  • Álvaro Obregón (PED): Aceptable
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento
  • Tláhuac (TAH): Aceptable
  • Coyoacán (UAX): Aceptable
  • Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Buena
  • Chalco (CHO): Aceptable
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
  • Naucalpan (FAC): Buena
  • Nezahualcóyotl (FAR): Buena
  • Ecatepec (LLA): Buena
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
  • Ecatepec (SAG): Buena
  • Tlalnepantla (TLA): Buena
  • Tultitlán (TLI): Buena
  • Coacalco (VIF): Buena
  • Ecatepec (XAL): Buena

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

Las recomendaciones por la calidad del aire

La intensidad del sol también
La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la capital del país.

Señalada con el color verde, el índice más bajo es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un incremento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sinaloa reporta aumento de empleos formales durante el mes de agosto

La entidad sumó más de 10 mil nuevos puestos de trabajo respecto a julio, de acuerdo a la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa

Sinaloa reporta aumento de empleos

Clara Brugada confirma 57 heridos, 19 de ellos graves tras explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia

La zona continúa acordonada por maniobras de enfriamiento

Clara Brugada confirma 57 heridos,

México tiene más de 4 millones de personas con analfabetismo: la SEP busca reducir la cifra en 2026

Programas innovadores y apoyos locales están cambiando la vida de quienes aprenden a leer y escribir en zonas vulnerables

México tiene más de 4

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Siete técnicos fallaron antes que él y una derrota podría acelerar decisiones en la cúpula rojiblanca

Esta es la “maldición” que

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: fans del programa señalan supuesto fraude en la prueba del líder

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crisis, restos humanos y el

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

Capturan a tres integrantes de La Unión Tepito presuntamente dedicados a la venta de droga y extorsiones en CDMX

Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla: también es teniente de navío de la Marina

Declaran culpable al exgobernador de Nayarit por falsificación de documentos; continuará proceso por lavado de dinero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Cuál es el boleto más barato para ver a Shakira en su último concierto del Estadio GNP Seguros

Muere don Lupe Chávez, mánager de Grupo Pesado e impulsor del género norteño en Tampico

Facundo hace desplante a la prensa durante su salida de Televisa y desata críticas: “Las hace y no aguanta”

Fans acusan a Guana de tramposo y exigen a la producción que se cancele su liderazgo

DEPORTES

Esta es la “maldición” que

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Canelo Álvarez confiesa su experiencia haciendo sparring al lado de Boots Ennis previo a su pelea contra Crawford

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras empatar contra Japón y Corea del Sur?

Canelo Álvarez revela si compraría al Atlas: “Soy un hombre de negocios”

Chinguamiga sorprende a sus fans tras aparecer en la previa del México vs Corea del Sur