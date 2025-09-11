La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Elaine Haro
Los nomina argumentando que es por estrategia.
Huevito: “Suerte para la próxima, tu nominación no tiene ninguna variante”.
Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO de la Séptima Gala de Nominación de La Casa de Los Famosos México 2025. Esta noche los nueve habitantes que siguen en la competencia se enfrentarán a un nuevo reto: los polémicos huevitos de nominación, que podrían cambiar el rumbo del juego en la recta final.
En esta etapa, Alexis Ayala, Mar Contreras, Abelito, Shiky, Guana, Elaine Haro, Aarón Mercury, Aldo De Nigris y Dalílah Polanco deberán elegir estratégicamente a quién nominar para ir a la placa, en medio de divisiones cada vez más marcadas dentro de la casa.
Además, el único cuarto de la casa ya tiene nombre: Eclipse, elegido por el público. Aunque ahora todos duermen juntos, las alianzas siguen firmes y la tensión aumenta cada día.