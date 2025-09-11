La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Además, el único cuarto de la casa ya tiene nombre: Eclipse , elegido por el público. Aunque ahora todos duermen juntos, las alianzas siguen firmes y la tensión aumenta cada día.

En esta etapa, Alexis Ayala, Mar Contreras, Abelito, Shiky, Guana, Elaine Haro, Aarón Mercury, Aldo De Nigris y Dalílah Polanco deberán elegir estratégicamente a quién nominar para ir a la placa, en medio de divisiones cada vez más marcadas dentro de la casa.

Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO de la Séptima Gala de Nominación de La Casa de Los Famosos México 2025 . Esta noche los nueve habitantes que siguen en la competencia se enfrentarán a un nuevo reto: los polémicos huevitos de nominación, que podrían cambiar el rumbo del juego en la recta final.

Huevito: “Suerte para la próxima, tu nominación no tiene ninguna variante”.

