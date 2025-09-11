Alexis Ayala rompe el silencio: confiesa que intentó suicidarse y que entró a LCDLFM quebrado económicamente

El actor es parte de este encierro vigilado por cámaras y micrófonos - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Las emociones están a flor de piel conforme se acerca la recta final de La Casa de los Famosos México 2025. Este miércoles, lo que se veía como una cena de nominados prometedora, no sólo dejó un enfrentamiento entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala, sino que también dejó al descubierto un capítulo desconocido de la vida personal del actor que causó shock.

Sin rodeos, el actor confesó que antes de entrar al reality atravesó una de las etapas más oscuras de su carrera y su vida.

Frente a la mesa, en medio de silencios y miradas expectantes, Alexis Ayala compartió que llegó al reality al límite de su resistencia. Relató que, tras una malformación en el corazón y un infarto, su vida profesional se frenó por completo.

Pasaron dos años sin trabajar, lo que lo convirtió en un actor “devaluado”, además confesó que su enfermedad lo hizo quedarse quebrado económicamente, admitiendo que se consideraba lejos de la imagen pública fuerte y estable que muchos imaginan de él.

En ese momento de honestidad total, Ayala soltó una revelación que pocos esperaban escuchar: “¿Sabes que intenté quitarme la vida, Dalílah? ¿Sabes eso? ‘León a punto de morir’, pero no me quité la vida. Dios no quiso, no pude”, se sinceró, retomando las palabras con las que Shiky y Cuarto Día de burlaron de él hace unos días.

Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, la contundencia de la declaración dejó a todos boquiabiertos y sumió a la mesa en un silencio difícil de disimular. Elaine Haro no pudo contener las lágrimas ante la confesión, mientras los demás compañeros lo escuchaban con atención y respeto.

Ayala dio contexto a su vulnerabilidad actual y explicó que por todo ello, comentarios que para otros pueden parecer “del juego”, para él se sienten mucho más pesados.

Señaló, por ejemplo, la burla de Shiky, quien días antes lo llamó “el león que va a morir”, minimizando su capacidad en la competencia. El actor aclaró que la aparente fortaleza que muestra en la convivencia de la casa muchas veces es solo un escudo:

“Me dolió, porque sobreviví a una malformación en el corazón, a un infarto, a dos años de no trabajar. Llegué aquí muy devaluado para alguien que siempre ha estado en la pantalla. Y eso a veces no se nota cuando convivimos, todos damos por hecho que nos conocemos, pero nadie sabe en realidad lo que otros están cargando”.

Metáforas, estrategia y el juego dentro de la casa

Durante su intervención, Ayala también habló sobre el uso recurrente de metáforas animales para describir la vida en la casa. Afirmó que disfruta “agitar el avispero” y que los consejos, analogías e imágenes de leones, águilas y manada que usa sirven para motivar y desafiar a sus compañeros, no para herirlos. “Un águila no tiene envidia de una gallina”, recordó con humor, admitiendo que a veces provoca debates o risas, pero nunca busca hacerlo desde el desprecio.

Ayala aprovechó para matizar las acusaciones de manipulación o liderazgo autoritario. Admitió que le gusta guiar a su equipo, pero subrayó que en Cuarto Noche todos pueden tomar decisiones propias y que cada quien aporta desde su personalidad: “Aquí no hay un jefe, ni órdenes, ni alguien que convenza a los demás a la fuerza. Sólo hay un grupo de personas que a veces logramos actuar como manada”.

El actor también hizo referencia a la competencia en igualdad de condiciones. Aseguró que no mira diferencias de género dentro de la casa, sino a rivales con la misma ambición de llegar a la final: “Parados ahí, como le dije a Mariana, yo no veo género, yo no veo hombre o mujer, yo veo un competidor que me quiere arrancar la cabeza”.

Previo a la confesión de Ayala, fue Dalílah Polanco quien puso el tono emocional al compartir su sentir con los de Cuarto Noche al revivir cómo supuestamente sus excompañeros se alegraron cuando la cambiaron a Cuarto Día y “festejaron”, así como la vez que supuestamente la excluyeron en una plática.

Alexis recogió sus palabras y respondió que nunca buscó herirla ni apartarla, y ofreció una disculpa a todos los que algún día sintieron que él actuó con crueldad o dureza. “Esa es tu verdad, está mi verdad y está la verdad”, explicó, remarcando que la convivencia se vuelve un reflejo de lo que cada uno arrastra de fuera.

El actor reiteró el valor de la inteligencia emocional y la empatía. “Vivimos la casa y la casa nos va confrontando. Pero, afuera, cada uno tiene una vida y cargas que a veces se desconocen”. Dijo que lo que ocurre en el encierro muchas veces es resultado de heridas propias y, aunque en ocasiones su lenguaje sea frontal o directo, nunca es con intención de lastimar.

Ayala relató que hubo frases y momentos de especial crudeza durante el reality, como cuando Facundo comentó que esperaba que se le “acabe el contrato de vida”.

El sentido de lo vivido

Hacia el cierre de su discurso, Alexis Ayala reflexionó sobre lo que significa competir y sobrevivir en el reality. Dijo que en su vida siempre ha buscado “jugar en primera división” y que su paso por la casa, pese a las adversidades, ha sido parte de ese empeño por no renunciar a pelear: “Yo afuera de esta casa, y lo digo sin presión, juego en primera división. Me gusta la primera división. Quiero que esta casa nos mande a todos a primera división y nos mantenga ahí”.

El actor proyectó su deseo de que lo vivido en el programa sirva para tejer lazos sólidos y saludables más allá del encierro, y reconoció aprender de cada uno de sus compañeros, incluso de aquellos con quienes ha tenido diferencias. Dijo que se siente agradecido por el respaldo emocional que ha encontrado y que sale de cada semana con nuevos amigos y sueños.

Alexis Ayala expresó durante su confesión en la cena de nominados que actualmente se siente agradecido por tener una nueva oportunidad de vida y estar acompañado de personas queridas fuera de la casa.

“Tengo una esposa hermosa afuera, hijas, una madre y tengo grandes amigos y grandes socios. Y de aquí me estoy yendo con nuevos amigos, con nuevos socios, con nuevos sueños”.