La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la séptima semana

La séptima gala de nominación en La Casa de los Famosos México marcó un nuevo rumbo en la dinámica del programa la noche del miércoles 10 de septiembre. El reality introdujo una mecánica inédita: los famosos tuvieron que elegir “huevitos” con consecuencias directas sobre sus nominaciones. La modificación cambió el rumbo habitual del juego, obligando a los participantes a replantear sus estrategias en tiempo real.
De acuerdo con las instrucciones, cada uno de los nueve habitantes restantes del programa seleccionó al azar un huevo, dentro del cual encontró una regla que afectó la votación. Entre las novedades reportadas, algunos sobres escondidos contenían frases como: “Tu nominación queda anulada”, “Sumas o restas puntos a quien hayas nominado” o “Le das el derecho a uno de tus compañeros de volver a nominar”.
La producción incluyó este cambio buscando poner a prueba la capacidad de adaptación de los concursantes. La asignación de 3, 2 y 1 punto a los nominados se mantuvo, pero quedó sujeta a las sorpresas escondidas en los huevos.
Cabe señalar que la convivencia se ha visto marcada por el surgimiento de un nuevo equipo: Eclipse, seleccionado por votación del público entre los concursantes que permanecen en competencia.
Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:
Shiky: 3 puntos a Abelito, 2 puntos a Elaine y 1 punto a Mar Contreras
Elaine Haro: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Abelito
Aldo De Nigris: 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Elaine Haro
Dalilah Polanco: 2 puntos a Aarón, 1 punto a Alexis. (Los 3 puntos que eran para Aldo quedaron anulados)
Mar Contreras: 3 puntos a Aldo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Elaine
Abelito: 3 puntos a Aldo, 2 puntos a Alexis y 1 punto a Shiky
Aaron Mercury: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Alexis, 1 punto a Aldo y 1 punto más a Shiky
Guana: 3 puntos a Elaine, 2 puntos a Aaróny 1 punto a Abelito
Alexis Ayala: La primera nominación quedó anulado, y sus puntos fueron negativos. -3 puntos a Dalílah, -2 puntos a Shiky y -1 a Aldo. En la segunda vuelta de nominación gracias al beneficio otorgado por Aldo quedó de la siguiente manera: 3 puntos a Elaine, 2 puntos a Aarón y 1 punto a Mar
Nominados del 10 de septiembre en “La Casa de los Famosos México 3″
El próximo domingo 14 de septiembre se anunciará al séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 3, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.
- Elaine Haro: nominada con 10 puntos
- Shiky: nominado con 7 puntos
- Aarón Mercury: nominado con 6 puntos
- Aldo De Nigris: nominado con 6 puntos
- Abelito: nominado con 5 puntos
- Alexis Ayala: nominado con 5 puntos
- Dalilah Polanco: nominada con 5 puntos