Dalílah Polanco y Alexis Ayala protagonizan momento de máxima tensión en la cena de nominados

Pleito en la cena de nominados: Dalílah Polanco acusa “culerada” de Cuarto Noche y Alexis Ayala enfurece y la encara. (Captura de pantalla)

La séptima semana de La Casa de los Famosos México 2025 trajo consigo uno de los episodios más ásperos de la temporada. Tras una nominación marcada por una nueva dinámica, la ya tensa atmósfera se intensificó durante la tradicional cena de nominados, mientras el camino a la recta final cada vez se hace más corto.

La noche del miércoles estuvo marcada por una nueva dinámica de nominación. Los nueve habitantes que aún sobreviven en el reality debieron escoger huevos sellados con sorpresas que alteraron la votación: anulaciones, sumas o restas de puntos y segundas oportunidades para votar.

Esta variación obligó a cada participante a ajustar su planteamiento en tiempo real. Al cierre del conteo, la lista de nominados quedó conformada por Elaine Haro, Shiky, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Dalílah Polanco. Sólo Mar Contreras y Guana (líder de la semana) quedaron fuera de la placa.

Luego de conocer quiénes están en riesgo de salir esta semana y convertirse en el séptimo eliminado del reality show, La Jefa invitó a los habitantes a pasar a la famosa cena de nominados.

Sin embargo, lo que se veía como una prometedora cena pronto se transformó en un escenario de confrontación directa entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala, exponiendo viejos resentimientos, diferencias estratégicas y profundas vivencias personales. El silencio y la incomodidad dominaron la mesa mientras tanto el resto de los concursantes como el público seguían cada palabra.

Dalílah Polanco revive “culerada” de Cuarto Noche

Dalílah Polanco explota en la cena de nominados y saca viejos resentimientos. (LCDLFM)

La cena de nominados estuvo marcada por una pregunta de La Jefa que desencadenó la tensión: “¿Qué habitante no merece llegar a la final?“, lo que causó incomodidades entre los nominados.

La tensión se materializó cuando Dalílah Polanco tomó la palabra y compartió ante el grupo que no veía la forma de contestar la pregunta de La Jefa, pues no se le hacía justo. Sin embargo, conforme fue hablando salió su malestar acumulado desde las primeras semanas del reality.

La actriz recordó cómo un día Cuarto Noche la excluyó de una plática, así como el cambio forzado de cuarto al inicio de la temporada, resultado de la suerte decidida por Priscila Valverde al ganar la “Moneda del Destino”, lo que marcó su experiencia como participante al pasar a Cuarto Día, intercambiada con Aldo de Nigris.

“Me pareció una falta de consideración y una culerada de parte de ustedes el cómo se me trató”, expresó Polanco a los de Noche.

Explicó que desde entonces le ha resultado difícil integrarse plenamente, ya que no se siente parte de la dinámica grupal predominante. “No puedo tener confrontaciones de esta manera. Soy una persona, aunque no lo crean, muy introvertida. Me cuesta mucho trabajo”, señaló frente a la mesa.

Polanco añadió que su estilo de convivencia y juego dentro de la casa se basa en el silencio como método para sobrellevar los desacuerdos y diferencias. Frente a sus compañeros admitió: “Estoy acostumbrada a estar sola y a defenderme a mí sola. No sé trabajar en grupo ni en equipo de esa manera. Soy un lobo solitario”.

Durante su intervención, también resaltó la presión a la que se ha visto sometida, indicando que prefiere no juzgar a sus compañeros, pero tampoco espera ser juzgada ni obligada a actuar bajo reglas sociales que no comparte. “Por eso me cuesta tanto trabajo decir quién merece o no merece, porque quién soy yo para decir quién riatas merece ganarse o no este pinche juego cuando todo el mundo le estamos echando un chingo de ganas”, dijo con franqueza.

Dalílah regresó al tema del cambio de cuartos y agradeció a quienes la recibieron amablemente en Día, pero diferenció entre el trato inmediato de Noche a Aldo y lo que percibió como una fiesta o alivio grupal de quienes la vieron partir a Día, especialmente Mar y Alexis.

La actriz mencionó que ha realizado un esfuerzo consciente por mantenerse respetuosa incluso cuando escucha “pendejad*s”.

“Solo pido respeto por lo que siento y por la forma en que vivo las cosas. No pretendo que me juzguen por pensar diferente ni por no poder integrarme del mismo modo que ustedes”, concluyó.

Así le respondió Alexis Ayala

Alexis Ayala le contesta a Dalílah y hace inéditas confesiones durante la cena de nominados. (LCDLFM)

Al recibir los señalamientos de Dalílah Polanco sobre sentirse excluida y lastimada, Alexis Ayala optó por exponer su perspectiva. Aclaró que, aunque respeta el sentir de Dalílah, nunca actuó con intención de herirla ni de marginarla, y defendió que muchas decisiones y actitudes del Cuarto Noche respondieron a la lógica del juego antes que a temas personales.

Para profundizar en su argumento, Alexis recurrió a una experiencia reciente: relató cómo, durante la dinámica del cine, escuchó a Shiky y a otros del Cuarto Día referirse a él como “el león que va a morir”. Explicó que, aunque comprende la lógica del encierro y de las bromas entre equipos, hay palabras y actitudes que rebasan el simple juego:

“A mí sí me dolió que dijeran ‘león viejo a punto de morir’, cuando soy un sobreviviente, cuando estuve en un hospital llorando porque me comí una papaya después de estar a punto de morirme, después de ser el uno de un millón, Dalilah, porque tengo una malformación en el corazón y aquí estoy entero, luchando con gente a la que le llevo 30 años, que me están abrazando y me están dando vida y me están llenando de vida. ¿Tú quieres que tome personal eso?”

Ayala recordó que no sólo ha enfrentado desafíos dentro del juego, sino también fuera de él, atravesando problemas graves de salud y atravesando momentos en los que llegó a pensar en terminar con su vida. Para él, ser llamado “león a punto de morir” tocó una fibra especialmente sensible: “León a punto de morir. Pero no me quité la vida. Dios no quiso, no pude. Fui muy cobarde. Y eso lo cuento ahora porque no vale la pena. Vivir es increíble y vivir es muy bonito. Así que hay que hacerlo con alegría”.

El actor dejó claro ante el grupo que, aunque está dispuesto a aceptar la competencia y el enfrentamiento de estrategias, existen límites humanos que no deben cruzarse. “No me voy a burlar de que estés lastimada, Dalílah. Trato de ayudarte. Sí lo veo como un problema para que continúes en la casa... Entonces, yo no me voy a burlar de que estés lastimada, porque te estoy ayudando a que te vuelvas más fuerte”.

Ayala recalcó que lo que sucede en la casa siempre se mezcla con lo que cada uno carga fuera de ella, y que, igual que Dalílah, él también ha sentido dolor y vulnerabilidad por situaciones internas.

“¿Tú quieres que tome personal eso? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que no te diste cuenta de lo que te reíste? Ya lo solté, Dalílah. Pero lo menciono porque ya te lo dije y te lo dije en el posicionamiento”.

¿Qué dijeron los demás nominados?

Elaine Haro se mostró conmovida con las revelaciones de Alexis Ayala. (Captura de pantalla)

Después del intenso intercambio entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala, la mesa quedó sumida en un silencio pesado. La vulnerabilidad exhibida y la apertura emocional de ambos impactaron visiblemente a los demás habitantes. Nadie interrumpió ni contradijo durante el momento más delicado, y casi todos bajaron la mirada o permanecieron atentos, procesando lo que escuchaban.

La única reacción inmediata vino de Elaine Haro, quien se mostró visiblemente conmovida por la historia personal revelada por Alexis y no pudo contener las lágrimas.

Después Shiky rompió el silencio y Elaine también. Ambos llamaron a seguir jugando divirtiéndose.

Algunos nominados también aportaron sus puntos de vista antes del pleito entre Dalílah y Alexis. Aarón Mercury retomó el tema de la percepción de manipulación que le lanzó Shiky y defendió que la toma de decisiones suele ser colectiva, no impuesta: “Cada quien tiene su criterio propio, cada quien toma sus decisiones y sus consecuencias”.

Shiky, por su parte, aclaró que nunca tuvo la intención de manipular ni de sentar cátedra sobre el equipo. Destacó el valor que tienen los consejos y las fortalezas de cada integrante, asegurando que en ningún momento se busca convencer o dirigir a los demás a la fuerza: “Veo la sabiduría que puede tener Alexis o la bondad que tiene Mar como madre, o la picardía mental de Abelito. Eso sirve mucho al equipo, pero aquí nadie obliga”.

Aldo de Nigris intervino para compartir que también vivió el impacto del cambio de cuarto, pero que lo afrontó sin personalizar la situación.