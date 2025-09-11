La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: habitantes pelearán por el robo de salvación

Luego de la intensa noche que vivieron los habitantes de La Casa de los Famosos México, donde 7 participantes resultaron nominados, este jueves 11 de septiembre pelearán por el robo de salvación.

Es jueves y será día del robo de salvación

Cabe recordar que Guana es el habitante que tiene la inmunidad de esta semana.

A través de un tobogán lanzar una pelota y que esta caiga en una ruleta con distintos valores. Los dos concursantes que tengan la mayor cantidad de puntajes serán los finalistas.

Los habitantes se encuentran en el patio para la prueba del robo de salvación.

El ‘Guana’, Aldo de Nigris y Abelito se enfrentaron en la prueba final por el liderazgo de La Casa de los Famosos México , donde el comediante salió victorioso y desató una ola de críticas y especulaciones.

