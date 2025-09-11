México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: habitantes pelearán por el robo de salvación

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves

Por Omar Martínez

21:36 hsHoy

Guana hace inesperada confesión a Aldo de Nigris sobre la prueba del líder en la que se le acusó de hacer trampa

El comediante reveló la estrategia con la que logró armar el rompecabezas que lo llevó a la suite junto a Shiky

Por Jazmín González

Guana habla de su triunfo
Guana habla de su triunfo en la prueba del líder en La Casa de los Famosos México. (ViX)

El ‘Guana’, Aldo de Nigris y Abelito se enfrentaron en la prueba final por el liderazgo de La Casa de los Famosos México, donde el comediante salió victorioso y desató una ola de críticas y especulaciones.

20:52 hsHoy

Comienza la prueba por el robo de salvación

Los habitantes se encuentran en el patio para la prueba del robo de salvación.

A través de un tobogán lanzar una pelota y que esta caiga en una ruleta con distintos valores. Los dos concursantes que tengan la mayor cantidad de puntajes serán los finalistas.

Cabe recordar que Guana es el habitante que tiene la inmunidad de esta semana.

20:26 hsHoy

Es jueves y será día del robo de salvación

Luego de la intensa noche que vivieron los habitantes de La Casa de los Famosos México, donde 7 participantes resultaron nominados, este jueves 11 de septiembre pelearán por el robo de salvación.

