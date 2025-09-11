Julio Preciado es hospitalizado de emergencia: esto se sabe sobre su estado de salud

Foto: Cuartoscuro

El nombre de Julio Preciado ha levantado mucha atención durante las últimas horas en redes sociales, luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia. El cantante de banda ha generado preocupación entre sus fans, así como muchas interrogantes acerca de su estado de salud.

La noticia llegó volando a través de las redes oficiales del artista. Julio Preciado mismo informó que se encuentra internado en el sanatorio debido a un cuadro de neumonía leve. Según sus palabras, esto fue el resultado de mucha carga de trabajo.

A sus 58 años, el ex vocalista de Banda El Recodo notificó que se encuentra bajo observación médica y agradeció tanto a los profesionales de la salud como al público que ha estado pendiente de su evolución.

El ingreso al hospital se produjo la noche del miércoles 10 de septiembre, cuando Julio Preciado reportó molestias derivadas de su condición. En su comunicación, indicó que los médicos recomendaron al menos tres días de observación continua para evaluar su recuperación.

Julio Preciado bajó más de 35 kilos y donará su exceso de piel (Foto: Facebook / @Julio.C.Preciado)

“Hoy les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo. Nada de qué preocuparse, estaré en observación los próximos tres días”, compartió el cantante a sus seguidores.

Preciado es conocido por éxitos como “Dos hojas sin rumbo”, “Pena tras pena” y “Tengo madre”, y durante su carrera ha enfrentado diversos problemas de salud, entre ellos un trasplante de riñón debido a enfermedad renal y antecedentes de trombosis.

Estos episodios han despertado preocupación entre quienes siguen su trayectoria, ya que su estado de salud ha requerido atenciones médicas en diferentes ocasiones.

El propio artista reiteró a sus seguidores el llamado a la tranquilidad. Expresó su intención de recuperarse pronto y regresar a los escenarios.

Julio Preciado atravesó uno de los momentos más tristes y difíciles de su vida por culpa del sobrepeso (Foto: Instagram/@juliopreciado_)

“A todos los que se han preocupado por mi salud, les mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento. Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto”, aseguró en su mensaje.

El estado de salud de Julio Preciado se mantendrá bajo vigilancia médica durante los próximos días, periodo en el que el equipo tratante hará evaluaciones constantes.

El cantante reafirmó su compromiso con el público y la música regional mexicana, mostrando disposición para retomar su agenda artística después de su recuperación. Además, agradeció a los médicos que lo atienden en estos momentos:

“Quiero agradecer de corazón a los doctores Ramón Avilez y Paul Vázquez de el Hospital Alhma, quienes, como siempre, me han brindado una atención extraordinaria y todo su apoyo”.