Florinda Meza asegura que Chespirito no era infiel, sino que: "Le faltaba algo en su casa"

La viuda de Roberto Gómez Bolaños habló sobre el matrimonio del famoso con Graciela Fernández

Por Zurisaddai González

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

El furor por la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo sigue encendiendo las redes, y Florinda Meza vuelve a ocupar los titulares. En una nueva entrevista con Adela Micha, estrenada el 10 de septiembre de 2025, la actriz reveló una confesión íntima de Roberto Gómez Bolaños que, asegura, nunca había contado.

¿Qué dijo Florinda?

Florinda compartió que el propio Chespirito le explicó por qué buscaba compañía femenina sin considerarse infiel:

“No es que tuviera varias (mujeres), ninguna estaba... sí le gustaban las mujeres, no es que fuera infiel. Él buscara algo, lo explico como él lo dijo: ‘Yo necesito algo y no sé que es, sé que en mi casa no lo tengo’ eso nunca lo he dicho”.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

La actriz enfatizó que nunca le pidió matrimonio porque él no podía divorciarse:

“Yo no le pedí nada porque me dijo: no te puedo prometer que me caso porque no me puedo divorciar, no me van a dar el divorcio”.

Florinda recordó que en aquella época el divorcio en México era complicado y que incluso la situación podía escalar.

“Hubo un tiempo en que no nada más era difícil divorciarse, el adulterio era penado con cárcel. Si la mujer quería denunciar al marido podía meterlo a la cárcel”.

Cuando Micha le preguntó si le tocó esa etapa, Meza contestó:

“No había quien lo hiciera, todavía no cambiaba, aún estaba esa ley”.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

De igual manera, en otra parte de la entrevista, la actriz mencionó: “El matrimonio de Roberto no funcionaba desde antes, sino él no habría buscado fuera de su casa, sino no hubiera andado con nadie, muchas”.

“Tenía hijos, una casa, un estatus, pero hasta que llega un momento en que no puedes cumplir con ciertas formas. Él era muy honesto con él y con ella”.

¿Por qué Florinda dijo esto?

Estas declaraciones surgen después de que, tras el final de la serie de Max, usuarios de redes sociales tundieran a Florinda Meza, acusándola de haber “destruido” el matrimonio de Chespirito con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos.

Durante semanas, el debate en plataformas como X y TikTok se centró en defender a Graciela, considerada por muchos como “la verdadera esposa”.

Mientras algunos usuarios la atacaban, otros recordaban que Florinda y Roberto vivieron juntos casi cuatro décadas. En agosto, Meza respondió a un seguidor que la llamaba “rompehogares”:

“La vida no es un partido de fútbol… nuestra historia fue real”.

A pesar de la polémica, Florinda insiste en que su relación con Chespirito no nació de una infidelidad convencional, sino de una búsqueda personal del creador de El Chavo del 8.

