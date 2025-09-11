Este es el estado de salud de Alicia Matías, mujer que salvó a su nieta de explosión de pipa en Iztapalapa, según su hermana

La hermana de Alicia Matías indicó que los médicos advirtieron que hay pocas esperanzas de que la mujer sobreviva. | Jovani Pérez

El caso de Alicia Matías, la mujer que cubrió con su cuerpo a su nieta de dos años para evitar que se quemara tras la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa, se viralizó en redes sociales, donde incluso ha sido llamada heroína y se ha informado sobre su estado de salud, al ser una de las víctimas que se mantienen en estado de gravedad.

Sandra Matías, hermana de Alicia, indicó anoche que su familiar sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y entró en estado de shock, lo que aparentemente ocasionó que perdiera la memoria, ya que no recuerda a nadie.

Sin embargo, esta mañana, Sandra indicó que los médicos que atienden a su hermana en el Hospital Magdalena de las Salinas, en Gustavo A. Madero, advirtieron que “hay pocas esperanzas” de que sobreviva, pero ella confía que se recuperará.

“La doctora nos da muy pocas esperanzas de que ella salga viva. Los milagros existen y sé que mi hermana va a salir”, dijo en entrevista con Multimedios.

Destacó que su hermana “hizo un gran trabajo” al proteger a su nieta, ya que la menor de dos años se encuentra estable, a pesar de que tiene quemaduras en su cara, en un brazo y una pierna, resaltando que sus lesiones son reparables.

-¿Cómo se encuentra la bebé?

“Estable, hizo un gran trabajo, mi hermana hizo un gran trabajo. La niña está estable y tiene quemaduras considerables, pero reparables”, respondió.

Mencionó que Alicia ama mucho a sus hijas y consideró que el salvar a su nieta es prueba de que ella daría la vida por ellas.

“Mi hermana ama mucho a sus hijas, adora, da su vida por sus hijas. Esa es la mayor prueba de que ella da la vida por sus hijas, es la mayor prueba de amor que alguien puede dar. No hay prueba más grande que esta”, declaró ante el mismo medio.

Narró que ha sido difícil ver a su hermana en el hospital, señalando que debe esforzarse por contener sus lágrimas y darle palabras de aliento para apoyarla en su recuperación.

“El ver en el estado en el que yo vi a mi hermana, es algo que no te deja palabras y tiene que tener muchas agallas para no llorar y decirle: te quiero mucho, te amo y estoy esperando a que salgas. Es mi única hermana, nosotros solamente somos tres hermanos. Ella es mi hermana, la única mujer hermana que tengo”, dijo entre lágrimas.