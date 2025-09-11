México

Captan impactantes videos del momento en que una pipa explotó en Santa Martha

El accidente en el Puente de la Concordia dejó 57 heridos, 19 de ellos se reportan graves

Por Mariana L. Martínez

La pipa de gas volcó
La pipa de gas volcó y explotó hacia las 14:20 horas, el saldo es de 57 heridos, 19 de ellos de gravedad CRÉDITO: @JefeVulcanoCova/X

La explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, dejó un saldo de 57 personas heridas, de las cuales 19 presentan lesiones graves, y provocó daños en al menos 18 vehículos y una motoneta, según confirmó Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno capitalina

El accidente ocurrió a las 14:20 del miércoles 10 de septiembre, movilizó a los servicios de emergencia y obligó a implementar medidas de seguridad y cierres viales en la zona.

El momento preciso quedó captado en las cámaras del C5 de la CDMX.

Cámara de videovigilancia de la CDMX grabó el momento preciso del accidente Crédito: (X/@c5_cdmx)

La volcadura del vehículo transportador provocó la fuga de humo blanco, por lo que muchos automovilistas y usuarios de la Línea 10 del Trolebús comenzaran a grabar, así como vecinos de la colonia Lomas Iztapalapa.

Segundos después, se extendió la llamarada que alcanzó los 130 metros de altura, así como una expansión de calor.

Usuarios de redes sociales subieron imagénes del momento de la explosión Crédito: RRSS

El accidente se originó cuando una pipa cargada con aproximadamente 50 mil litros de gas LP volcó en la calzada Ignacio Zaragoza, lo que desencadenó una fuerte explosión y un incendio que se extendió al menos 10 metros a la redonda, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La onda expansiva afectó a transeúntes y automovilistas, y en videos difundidos en redes sociales se observó a personas huyendo de las llamas y el flamazo.

Entre los videos, se pudo ver a personas alejándose de las llamas y a una vendedora tratando de recoger su puesto ambulante.

El accidente se produjo sobre la carretera México-Puebla. Crédito: X/MrElDiablo8

La Cruz Roja Mexicana activó de inmediato su protocolo de atención a emergencias masivas, desplegando 13 ambulancias —tres de ellas equipadas para terapia intensiva— y un equipo de 29 paramédicas y paramédicos especializados, según informó la institución en una tarjeta informativa.

Automovilistas captaron primero el humo y luego la explosión Crédito: Especial

El operativo de emergencia incluyó el traslado de los heridos a distintos hospitales de la capital. Según datos proporcionados por Clara Brugada Molina y la Cruz Roja Mexicana, la distribución de los pacientes fue la siguiente:

Las imágenes fueron grabadas por pasajeros del transporte público Crédito: RRSS

12 personas al Hospital Juan Ramón de la Fuente, 9 al Hospital Emiliano Zapata, 15 al IMSS Reyes la Paz, 15 a la Clínica del ISSSTE Morelos, 1 al Hospital ISSSTE Zaragoza, 5 al Instituto Nacional de Rehabilitación, y 1 al Hospital Rubén Leñero. Además, un paciente fue trasladado en helicóptero. Martí Batres, director del ISSSTE, detalló que el Hospital General “José María Morelos y Pavón” recibió a 17 heridos, mientras que el “General Ignacio Zaragoza” atendió a 8 pacientes, todos con quemaduras de diversos grados.

La jefa de Gobierno capitalina subrayó que, hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales. “A partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva, que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales”, explicó Clara Brugada Molina en el lugar del accidente.

