México

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

Influencers, artistas y creadores de contenido se suman a una jornada que celebra la diversidad

Por Mariana L. Martínez

(Archivo)
(Archivo)

El próximo 18 de octubre, Ciudad de México será sede del BOKSUNA FEST, un festival dedicado al intercambio cultural entre Corea del Sur y México.

El evento se realizará en EXPO Reforma, ubicada en Avenida Morelos 67, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, y está dirigido a quienes desean explorar la cultura coreana y disfrutar de una jornada de convivencia familiar.

El BOKSUNA FEST está pensado para un público diverso, desde seguidores del Hallyu hasta familias interesadas en conocer nuevas tradiciones. El objetivo principal es crear un espacio donde la integración y la apertura cultural sean protagonistas, promoviendo la diversidad y el aprendizaje mutuo.

Entre las actividades principales, el festival ofrecerá una amplia variedad gastronómica con platillos tradicionales de Corea y México, permitiendo a los asistentes descubrir fusiones culinarias. Además, habrá stands con souvenirs, snacks coreanos, productos de belleza, moda y artículos tradicionales, ideales para quienes buscan llevarse un recuerdo o profundizar en la cultura coreana.

El programa incluye concursos, trivias, sorteos, juegos tradicionales y concursos de dance covers de K-Pop, garantizando una experiencia dinámica para todas las edades.

El evento contará con la presencia de invitados especiales reconocidos en el ámbito del entretenimiento y la creación de contenido. Nihoo, cantante de ProduSong ENT y exconcursante del programa Kookmin Singer, presentará su propuesta musical. Choe Hyeokgeun, conocido como BEDDY, es un creador de contenido y modelo coreano que ha destacado en redes sociales por su carisma y versatilidad. JJUN, cantante coreano radicado en la Ciudad de México, ha interpretado temas de íconos mexicanos como José José y Juan Gabriel, y ha participado en programas como La Voz México y Venga la Alegría, consolidando su papel como puente cultural entre ambos países.

Frank, conocido como Franksoul, aportará su experiencia internacional como bailarín y creador de contenido, compartiendo su pasión por la danza y su estilo versátil.

La conducción del festival estará a cargo de Beto Kang, influencer, youtuber y empresario originario de Daegu, Corea del Sur. Kang se ha destacado por su contenido enfocado en viajes, turismo, intercambio cultural y comedia, lo que le ha permitido conectar con una audiencia interesada en fortalecer los lazos entre Corea y México.

Para quienes deseen asistir, los boletos estarán disponibles tanto en línea como en las taquillas el día del evento. El acceso VIP tendrá un costo de $400, mientras que la entrada general se ofrecerá por $150. La ubicación de EXPO Reforma, en el corazón de la Ciudad de México, facilita la llegada de asistentes de diferentes zonas.

El BOKSUNA FEST invita a personas de todas las edades y perfiles a sumarse a una jornada de convivencia, aprendizaje y celebración de la diversidad cultural. La propuesta del festival promete una experiencia enriquecedora para quienes buscan descubrir nuevas tradiciones y compartir momentos únicos en comunidad.

