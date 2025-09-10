Sheinbaum revela por qué aumentó el impuesto a videojuegos en Paquete Económico 2026: ¿En qué se invertirá?

CRÉDITO: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció información adicional sobre el incremento del 8% en el impuesto aplicado a los videojuegos, una medida incluida en el Paquete Económico 2026.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue consultada por los medios sobre si existe una clasificación específica para estos videojuegos, particularmente los relacionados con contenido violento.

La jefa del Ejecutivo reconoció la ausencia de detalles en la sesión anterior del gabinete de seguridad y aseguró que el tema será abordado con mayor profundidad en una próxima reunión con la comisión correspondiente.

“Ayer se nos olvidó con el gabinete de seguridad, la próxima vez que venga la comisión presentamos el detalle de los videojuegos”, señaló la mandataria.

El nuevo gravamen a los videojuegos forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad conocida como “Atención a las Causas”, bajo coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La mandataria reiteró que la administración federal busca fortalecer las herramientas enfocadas en la prevención y atención de fenómenos sociales que impactan la seguridad pública.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora subrayó que este gravamen “No es un tema recaudatorio, es un tema del gabinete de Seguridad”,

Hacienda defiende impuesto a plataformas de streaming: “Han generado 20 mdp”

(crédito: Infobae)

El paquete de egresos 2026 contempla la intensificación de la fiscalización de plataformas de streaming que operan en el país.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora el gobierno busca fortalecer los mecanismos de control tributario en el sector del comercio electrónico, particularmente en aquellas plataformas extranjeras sin acuerdos comerciales con México.

El titular explicó que la recaudación derivada de estas medidas alcanzó aproximadamente 20 mil millones de pesos durante 2025, una cifra que atribuyó al incremento en los controles aplicados a servicios digitales originarios de países sin tratado comercial vigente.

“Ya ocurre, el incremento en recaudación por parte de algunas plataformas de países con los que no hay tratado comercial, por ejemplo, nos ha permitido incrementar la recaudación vía estas plataformas en alrededor de 20 mil millones de pesos durante el 2025”, declaró.

Consultado por la prensa sobre la posibilidad de que la recaudación mantenga el mismo nivel, el secretario respondió que el monto final “depende de la actividad comercial’’, y añadió que el gobierno deberá “mejorar los controles y profundizar los controles” para incrementar la eficiencia en la captación fiscal.