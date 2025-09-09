Aumento a impuestos en videojuegos en el Presupuesto 2026 se debe a “temas de seguridad”: Sheinbaum

CRÉDITO: Presidencia

Durante la conferencia de prensa ‘La Mañanera’, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó las inquietudes sobre el incremento y los impuestos aplicados a refrescos, tabaco y videojuegos, incluidos en el paquete fiscal económico presentado ante la Cámara de Diputados.

Sheinbaum explicó que el aumento de impuestos a las bebidas azucaradas responde a una estrategia de salud pública. Señaló que los recursos provenientes de estos gravámenes se destinarán a un fondo de salud, enfocado en atender enfermedades asociadas al consumo excesivo de estos productos.

La mandataria subrayó que “Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de la ciudadanía”. Respecto al tabaco, la presidenta indicó que los impuestos también obedecen a razones vinculadas a la salud.

En relación con los videojuegos, Sheinbaum mencionó que la medida se relaciona con cuestiones de seguridad. Aclaró que no se busca una prohibición, pero enfatizó la importancia de la supervisión por parte de madres y padres respecto al uso, tipo y acceso en línea de estos juegos. Añadió que el tema será abordado en próximas reuniones o informes de seguridad.

Anunció que la Secretaría de Salud participará en la conferencia matutina programada para el jueves 11 de septiembre, a fin de brindar información adicional sobre el impacto de las bebidas azucaradas.

Infancias y adolescentes vulnerables al reclutamiento forzado

(Foto: especial)

En Infobae se ha documentado el uso de plataformas digitales, como TikTok, Facebook, Instagram y chats dentro de videojuegos como Free Fire y Call of Duty, por parte del Cártel de Sinaloa para el reclutamiento forzado de personas, en particular menores y jóvenes. Para conocer más detalles sobre estas prácticas, se puede consultar el reportaje disponible en este enlace.

El informe “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por grupos delictivos”, emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en 2024, señala que los grupos armados llevan a cabo “acciones premeditadas de acercamiento, persuasión y manipulación para captar a los menores”.

Según el documento, estas organizaciones aprovechan la vulnerabilidad social, la falta de oportunidades y la ruptura de los vínculos familiares para incrementar sus filas.

El informe también indica que los menores reclutados cumplen “diferentes tareas y roles, tanto armados como no armados, incluyendo actividades de inteligencia, logística, vigilancia, transporte de armas, así como funciones domésticas forzadas”.

En este contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el caso de un menor de edad, víctima de secuestro virtual, localizado por el Ejército en el estado de Puebla.