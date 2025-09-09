México

Aumento a impuestos en videojuegos en el Presupuesto 2026 se debe a “temas de seguridad”: Sheinbaum

Los nuevos gravámenes buscan financiar un fondo de salud

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

Durante la conferencia de prensa ‘La Mañanera’, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó las inquietudes sobre el incremento y los impuestos aplicados a refrescos, tabaco y videojuegos, incluidos en el paquete fiscal económico presentado ante la Cámara de Diputados.

Sheinbaum explicó que el aumento de impuestos a las bebidas azucaradas responde a una estrategia de salud pública. Señaló que los recursos provenientes de estos gravámenes se destinarán a un fondo de salud, enfocado en atender enfermedades asociadas al consumo excesivo de estos productos.

La mandataria subrayó que “Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de la ciudadanía”. Respecto al tabaco, la presidenta indicó que los impuestos también obedecen a razones vinculadas a la salud.

En relación con los videojuegos, Sheinbaum mencionó que la medida se relaciona con cuestiones de seguridad. Aclaró que no se busca una prohibición, pero enfatizó la importancia de la supervisión por parte de madres y padres respecto al uso, tipo y acceso en línea de estos juegos. Añadió que el tema será abordado en próximas reuniones o informes de seguridad.

Anunció que la Secretaría de Salud participará en la conferencia matutina programada para el jueves 11 de septiembre, a fin de brindar información adicional sobre el impacto de las bebidas azucaradas.

Infancias y adolescentes vulnerables al reclutamiento forzado

(Foto: especial)
(Foto: especial)

En Infobae se ha documentado el uso de plataformas digitales, como TikTok, Facebook, Instagram y chats dentro de videojuegos como Free Fire y Call of Duty, por parte del Cártel de Sinaloa para el reclutamiento forzado de personas, en particular menores y jóvenes. Para conocer más detalles sobre estas prácticas, se puede consultar el reportaje disponible en este enlace.

El informe “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por grupos delictivos”, emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en 2024, señala que los grupos armados llevan a cabo “acciones premeditadas de acercamiento, persuasión y manipulación para captar a los menores”.

Según el documento, estas organizaciones aprovechan la vulnerabilidad social, la falta de oportunidades y la ruptura de los vínculos familiares para incrementar sus filas.

El informe también indica que los menores reclutados cumplen “diferentes tareas y roles, tanto armados como no armados, incluyendo actividades de inteligencia, logística, vigilancia, transporte de armas, así como funciones domésticas forzadas”.

En este contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el caso de un menor de edad, víctima de secuestro virtual, localizado por el Ejército en el estado de Puebla.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa mañanaeraConferencia del Pueblovideojuegosmexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula miércoles: qué autos descansan este 10 de septiembre en CDMX y Edomex

Cuáles son los automóviles que tienen restricciones este miércoles en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula miércoles: qué

Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

El titular de la SSPC de Morelos es quien ha sostenido esta hipótesis y también los relaciona con otros delitos de alto impacto en la región morelense

Caen 12 presuntos miembros de

Lanzamiento de iPhone 17 desata ola de memes en redes sociales

El nuevo dispositivo de Apple ya ha dado de que hablar por sus exorbitantes precios

Lanzamiento de iPhone 17 desata

Suman tres exfuncionarios de SEC y CECOP en Sonora vinculados por desvíos que rebasan los 390 mdp

La Fiscalía de Sonora obtuvo la medida cautelar tras documentar transferencias, adquisición de bienes y gastos lujosos vinculados al presunto desfalco

Suman tres exfuncionarios de SEC

¿Jezzini entrará a La Granja VIP? Fans alarmados por su extraña personalidad “bajo hipnosis”

El influencer apareció este martes con un nuevo nombre y look

¿Jezzini entrará a La Granja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 12 presuntos miembros de

Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

Suman tres exfuncionarios de SEC y CECOP en Sonora vinculados por desvíos que rebasan los 390 mdp

El exgobernador Ernesto Ruffo niega irregularidades tras ser señalado de huachicoleo fiscal en México

Aseguran 63 mil litros de huachicol en un tractocamión en Tabasco, hay un detenido

Rescatan a 11 de 12 personas desaparecidas en Jalisco, iban por oferta laboral desde Puebla | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

¿Jezzini entrará a La Granja

¿Jezzini entrará a La Granja VIP? Fans alarmados por su extraña personalidad “bajo hipnosis”

Emiliano Aguilar pega donde más duele: crítica belleza de Aneliz Álvarez, esposa de su padre Pepe Aguilar

Las Muertas de Luis Estrada: cuándo y por qué ver la serie de Netflix que narra el caso real de ‘Las poquianchis’

El emotivo mensaje de la hija de Facundo tras quedar eliminado de La Casa de los Famosos

¿Facundo tachó de ‘idiotas’ al cuarto noche? Así fue su reacción a un día de su salida de LCDLFM

DEPORTES

Así fue la fuerte lesión

Así fue la fuerte lesión que le podría costar su lugar en WWE Worlds Collide: Las Vegas a Octagón Jr.

Charros vs Diablos: estos son los precios para la Serie del Rey de la LMB

Gabriela Cuevas, representante mexicana en la FIFA explica cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico de Clásicos de la Liga MX Femenil

VAR llega a la lucha libre durante evento en Tijuana, así se definió la contienda | Video