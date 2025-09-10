México

Se registra sismo de 4.1 de magnitud en Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Las Choapas. (Infobae)

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Las Choapas ubicado en Veracruz, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 11:10 horas de este 10 de septiembre a 80 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 143.1 km.

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 17.256 grados de latitud y -94.408 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La reforma judicial no reduce el gasto: Hacienda pide 11 mil 569 mdp adicionales para el Poder Judicial en 2026

El Órgano de Administración Judicial absorbería la mayor parte del incremento; la Suprema Corte y el Tribunal Electoral recibirían alzas menores

La reforma judicial no reduce

Así luce hoy el interior del Cine Ópera de la CDMX a casi 40 años del terremoto del 85 que lo afectó

Este emblemático lugar de la capital del país quedó en el olvido

Así luce hoy el interior

Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La joven fue vista por última vez el pasado 9 de septiembre en Tecozautla, de acuerdo con reportes de autoridades locales

Fabiola Campomanes alza la voz

Resultados Progol Media Semana: quién ganó la quiniela del 10 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana

Resultados Progol Media Semana: quién

El paso a paso para preparar chili dogs, una receta fácil y rápida

Este hot dog es la opción de botana perfecta para comer mientras disfrutas tus series favoritas el fin de semana

El paso a paso para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pobladores de Apaxtla, Guerrero, acusan

Pobladores de Apaxtla, Guerrero, acusan abusos de autoridad del Ejército y Guardia Nacional

Lo asaltaron y abandonaron en Sierra de Guadalupe: hallan a hombre de 83 años en operativo por desaparecidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán implementará capacitaciones sobre atención a la discapacidad ante exigencias de colectivos

Suman 22 cuerpos recuperados en panteón de Tlaquepaque, podrían tener hasta siete años de ausencia

Con desaire a la prensa, Sheinbaum confirma que FGR investiga muerte de mando de la Marina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes alza la voz

Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La vez que Pepe Aguilar opinó sobre la música de su hijo Emiliano Aguilar: “No tuve oportunidad de encaminarlo”

Anel Noreña reaparece en ‘Hoy’ tras sufrir un infarto cerebral: “Fue un susto horrible”

Quién es Jawy Méndez, el segundo participante confirmado de La Granja VIP en Azteca

Poncho de Nigris señala mano negra en prueba del líder de ‘La Casa de los Famosos México’: “Aldo de Nigris ya había ganado”

DEPORTES

Esta es la marca que

Esta es la marca que buscará el América para reafirmar su dominio sobre Chivas en el Clásico Nacional

NFL analiza regreso al Estadio Azteca con dos equipos populares en México: ¿Cuáles serían?

Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade